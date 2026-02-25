我是廣告 請繼續往下閱讀

國文考科與社會考科的五標較為接近，頂標、前標、均標、底標兩科皆為13、12、10與7級分；後標方面則國文考科為9級分，社會考科略低1級分，為8級分。

數學A考科五標分別為12、10、8、5、4級分。

數學B考科五標分別為11、9、5、3、2級分。

英文考科五標分別為13、11、8、5、3級分。

自然考科五標分別為13、12、9、7、5級分。

▲學測各科目五標。（圖／大考中心提供）

國文考科五標維持一致。

英文考科頂標、前標、均標、底標維持一致，後標略升1級分。

數學A考科頂標、前標、後標、底標皆略升1級分， 均標上升2級分。

數學B五標皆略降1級分。

社會考科五標維持一致。

自然考科五標維持一致。

學測成績今（26）日公布，大考中心也公布各科目的五標，其中國文、社會、自然都前一年一致，英文後標略升1級分、數A五標至少都上升1級分、數B都降低1級分；整體五標還算穩定。115學測在1月17至19日舉行，共有12.15萬人報考。應屆考生占87%、10萬5767人，比去年10萬5268人多；非應屆人數減少。各科選考人數依序為英文、國文、社會、數B、數A、自然；社會考科今年增加的百分比最多，從去年的80.88%，上升到83.98%。大考中心副主任黃璀娟表示，社會跟自然有逐年提高的趨勢。今年各科目五標如下：若去年學測五標比較：