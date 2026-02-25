進入春季後，台灣天氣變化快速，今（25）日開始連續的鋒面、華南雲雨區影響，各地228連假的降雨機率都偏高，前中央氣象局局長鄭明典表示，台灣降雨熱區隨季節變化，有逆時針分布的特徵，現在進入春雨天氣後，將輪到「西北部」雨勢逐漸顯現。
春雨來襲 台灣降雨熱區改變了
鄭明典今早透過臉書發文說明，台灣冬季是東北季風雨型為主，降雨熱區在東北，春季華南雲系影響，降雨熱區轉到西北，然後逐漸往中部山區擴展，夏季西南季風起來，降雨熱區再轉到西南部，颱風則全台均霑，秋季西南風減弱，熱帶東風到台灣變東南風，降雨熱區轉東南部。
鄭明典強調，「台灣降雨熱區隨季節變化，有逆時針分布的特徵，現在是春雨天氣形態，西北部雨區特徵逐漸顯現了。」
首波春雨影響很久 228連假天氣最差
氣象專家林得恩則透過臉書「林老師氣象站」提及，今天歐洲EC-AIFS最新數值模式模擬結果顯示，首波春雨在本周爆發，主要會有3個特徵。
📌此波持續時間較長，從2月26日起至3月5日，肇生的訊號頻繁出現。
📌環境水氣偏多，補給充足，接續的鋒面雲系、華南雲雨帶及中低層短波槽的移入。
📌降雨型態雖屬間歇性陣雨，但偶有劇烈對流發生，目前評估，周五（2月27日）北部外海及基隆北海岸發生雷雨的機會正在增加，並伴隨著強勁陣風。
林得恩補充，「春雨」是銜接乾季與梅雨季的重要過渡雨水，對於台灣水資源與農業至關重要，2026年的春雨，仍將扮演水資源關鍵角色，但在氣候變遷加劇的背景下，春雨的「不穩定性」與「極端化」將成為今年更需要關注的氣象風險。
資料來源：鄭明典臉書、林老師氣象站臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭明典今早透過臉書發文說明，台灣冬季是東北季風雨型為主，降雨熱區在東北，春季華南雲系影響，降雨熱區轉到西北，然後逐漸往中部山區擴展，夏季西南季風起來，降雨熱區再轉到西南部，颱風則全台均霑，秋季西南風減弱，熱帶東風到台灣變東南風，降雨熱區轉東南部。
鄭明典強調，「台灣降雨熱區隨季節變化，有逆時針分布的特徵，現在是春雨天氣形態，西北部雨區特徵逐漸顯現了。」
氣象專家林得恩則透過臉書「林老師氣象站」提及，今天歐洲EC-AIFS最新數值模式模擬結果顯示，首波春雨在本周爆發，主要會有3個特徵。
📌此波持續時間較長，從2月26日起至3月5日，肇生的訊號頻繁出現。
📌環境水氣偏多，補給充足，接續的鋒面雲系、華南雲雨帶及中低層短波槽的移入。
📌降雨型態雖屬間歇性陣雨，但偶有劇烈對流發生，目前評估，周五（2月27日）北部外海及基隆北海岸發生雷雨的機會正在增加，並伴隨著強勁陣風。
林得恩補充，「春雨」是銜接乾季與梅雨季的重要過渡雨水，對於台灣水資源與農業至關重要，2026年的春雨，仍將扮演水資源關鍵角色，但在氣候變遷加劇的背景下，春雨的「不穩定性」與「極端化」將成為今年更需要關注的氣象風險。