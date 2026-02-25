我是廣告 請繼續往下閱讀

第一銀行持續強化員工薪酬福利，平均年薪已達19個月以上，超過7成同仁年薪突破百萬元，穩居國內金融業前段班。為擴大招募優秀人才，今（2026）年首場校園徵才活動3月4日將在陽明交通大學開跑，涵蓋儲備核心人才（MA）、一般行員、徵授信經驗行員及理財人員等職缺，預計招募520名新血，其中多項職務起薪突破5萬元，展現一銀積極攬才的決心。一銀徵才募需求遍及全台，自2月25日開放報名至3月31日止，預計於4月中下旬辦理筆試。，同時，為招募跨領域優秀人才，一銀將於全台各大專院校巡迴舉辦13場大型徵才活動，其中MA首年年薪即突破百萬元，透過完善培訓資源及多元業務輪調，協助人才快速累積跨領域經驗與金融專業。一銀積極布局全球市場，目前海外設有44個營業據點，橫跨歐洲、亞洲、美洲及大洋洲等重要金融樞紐，為國內公股銀行之冠，表現優異且具發展潛力的員工有機會外派至國外服務，外派人員首年年薪最高上看250萬元，透過海外金融實務的歷練，打造具備國際競爭力的金融人才。同時，一銀也深耕ESG（環境、社會、公司治理），全方位照顧員工職涯與生活，提供有競爭力的薪酬與福利制度，每年固定辦理晉升與調薪機制，加速基層行員升遷，並設有旅遊補助、健身房、多元社團及文康活動，鼓勵同仁兼顧工作與身心平衡；同時推動人工好孕假、孕期交通津貼、生育補助、彈性工時及優於法令的生育與家庭照護制度，打造性別友善與幸福職場。