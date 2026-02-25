我是廣告 請繼續往下閱讀

年後元宵燈節將登場，台北市燈會將成為無菸城市試辦點，西門、花博展區分別設置3個、2個吸菸區，並籲請民眾「行走不吸菸，吸菸需在指定區」。對此，台灣基進台北黨部主委、醫師吳欣岱昨（24）日發文指出，燈會吸菸區嚴重不足！其中，西門展區的吸菸區集中在邊界，而花博展區的吸煙區需實際步行400到600公尺以上。在燈節高峰時段，這意味著10幾分鐘，甚至更久的移動成本，結果並不是民眾不抽菸，而是被迫躲進巷弄、騎樓或轉角，讓吸菸行為變得更隱蔽、也更難管理。吳欣岱昨針對無菸燈會發文指出，根據日本東京的實務經驗，在人潮洶湧的商圈或大型節慶活動中，吸菸管理的關鍵從來不是禁菸範圍畫得多大，而是行為容忍距離。實際做法是：至少走3分鐘，就必須能抵達一個合法、明確的吸菸區。只有在這樣的條件下，嚴格的禁菸規定才可能被遵守，無菸城市也才不是口號。吳欣岱並提到，這次燈會的西門町展區，目前僅設置3個吸菸區，而且全部集中在展區邊界；而花博展區，對多數身處核心人潮中的民眾而言，實際步行距離往往落在400到600公尺以上。在燈節高峰時段，這意味著10幾分鐘，甚至更久的移動成本。結果並不是不抽菸，而是被迫躲進巷弄、騎樓或轉角，讓吸菸行為變得更隱蔽、也更難管理。吳欣岱認為，如果市府的目標是真正的無菸城市，就不能只停留在擴大禁菸範圍的宣示，而必須誠實面對現場的行為現實：當合法選項不夠近、不夠方便，違規就一定會發生。與其事後疲於稽查，不如在制度設計上補足吸菸區的密度與位置，讓願意守法的人不會無力配合。然而，吳欣岱建議增設吸菸區的發文，卻被大批網友留言罵翻，不少網友痛批：「走在台北路上常常強迫吸二手煙，真的很痛苦」、「台灣抽菸的人，隨意丟菸蒂習慣越來越嚴重」、「令人失望，身為醫師應該有更好的想法才對」、「所以逛燈會，每走3分鐘就要吸一次二手菸？」、「無法克制菸癮就不要去人多的地方」、「妳怎麼不說走3分鐘要蓋一間公廁？」、「不抽菸會死是不是？」等。針對網友狠批，吳欣岱則在臉書回應認為：「政策無效，需要改進是事實」，並再發文指出：「如果連討論『如何讓無菸政策更加有效』，都要被貼標籤、被人格攻擊，那也難怪許多本來可以讓台北更好、台灣更好的公共討論，最後都因為別有用心的政治操作而選擇沉默。」