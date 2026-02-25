我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新竹竹東鎮垃圾車後斗突翹起，彈飛倒垃圾的阿嬤，害他後腦勺著地、顱內出血。（圖／翻攝臉書新屋生活圈）

新竹縣竹東鎮於23日發生一起驚悚的垃圾車意外！一輛垃圾車在清運過程中，疑似因春節期間垃圾量過大導致內部壓力過載，後車斗突脫鉤翹起，當場擊中一名正倒垃圾的阿嬤，造成其後腦著地並顱內出血緊急送醫。對此，鎮長郭遠彰表示已緊急協調車輛支援，並將全面加強檢修。這起意外發生在23日的垃圾清運時段，當時一輛垃圾車駛入巷弄停妥後，許多居民正拎著垃圾準備上前投遞。就在清潔隊員如常操作自動壓縮功能時，竟突然傳出一聲巨響，下一秒垃圾車後尾斗瞬間翹起，直接彈飛後方一名正在丟垃圾的阿嬤，導致她後腦勺重重著地。面對突如其來的驚悚瞬間，周遭民眾全都嚇得不知所措，隨即趕緊蜂擁而上查看阿嬤的傷勢並協助報案。警消獲報趕赴現場後，隨即將受傷的阿嬤緊急送醫，經電腦斷層掃描檢查，確認阿嬤有出現顱內出血的情形，所幸經搶救後，阿嬤目前病情已趨於穩定，成功從加護病房轉入一般病房持續接受治療。據《聯合新聞網》報導，竹東鎮長郭遠彰表示，此意外疑因春節垃圾量暴增，後車斗在長期間反覆擠壓下壓力過大，導致車篷脫鉤釀禍。雖然鎮內垃圾車因經費有限導致車齡偏高，但平時皆有定期保養。郭遠彰強調，後續將全面加強檢修安全，並已獲得竹北市長鄭朝方支持，緊急租借一輛垃圾車支援，以確保鎮內清運作業不中斷。