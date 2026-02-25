我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院長韓國瑜23日到總統府與總統賴清德、其他四院院長茶敘，隨後他說希望邀賴清德到立法院國情報告，直接與立委溝通。韓國瑜24日出席國民黨「立法實務研討會」，他語重心長對現場國民黨立委說，希望國民黨團不要判斷錯誤，能在這麼困難的情況下、一團黑暗，能夠找到那一絲一毫的光明。韓國瑜說，過去兩年立法院經歷了各種衝撞與波折，眾人處於「全覆蓋、無休假」的備戰狀態，一路走來相當不易。他特別引用「化」字與「滿清八旗」的故事，勉勵黨團成員在嚴峻的政局中，應以智慧與勇氣化解危機。韓國瑜提到，他近日研讀《康熙字典》中的「化」字，認為這是最具力量的中國字。他指出，「化」能將一切不可能變為可能，將負面暗黑轉化為光明的融洽。他建議執政黨與台灣各界參考，強調處理政事與黨務時，「化解」的力量遠勝於硬碰硬。韓國瑜還分享了一個清朝酷刑：一名老太監利用薄紙沾水，一層層疊加在人臉上導致窒息，且外表看不出傷痕。他說，政黨或國家若缺乏觀察力，很容易在不知不覺中陷入「逐層窒息」的困境。一個聰明且有智慧的領導者，必須觀察黨團是否正被一張張「危機的薄紙」扣住。若能及早發現並「一張一張拿掉」，才能趨吉避凶。他希望國民黨團在困境中，能靠智慧與勇敢找到那一絲光芒，帶領大家衝出黑暗。民進黨立院黨團24日選出新任總召蔡其昌，韓國瑜說，隨著民進黨團幹部換血，新的挑戰與局面即將來臨。面對中美對抗及地緣政治的劇烈衝突，他也憂心台灣內部能否承受這些壓力。他強調，國家與政黨的好壞，往往取決於領導者的抉擇。他期許國民黨團在傅崐萁總召與新任黨務幹部的領導下，能展現符合人民期待的作為。