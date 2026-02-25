國家住宅及都市更新中心今（25）日舉辦「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2026年第1季招租發布會，首度推出六都以外縣市的新建中央社會住宅，3案共計392戶，分別位於苗栗縣、雲林縣及台東縣，國家住都中心董事長花敬群表示，本次招租是中央社宅重要的里程碑，不僅首度延伸到六都以外，更展現中央照顧不同縣市居住需求的政策精神。
苗栗、雲林、台東迎來首座中央社宅招租 最快9月1日入住
本季3處社宅分別為苗栗縣苗栗市「明駝好室」107戶、雲林縣斗六市「斗六好室」96戶，以及台東縣台東市「海濱好室」189戶，均為中央於該縣市首座完工招租之新建社宅。戶型涵蓋套房、二房及三房，將於3月9日開始受理申請，至4月7日截止；預計6月30日公開抽籤，9月1日起可入住。
國家住都中心董事長花敬群表示，本次招租是中央社宅具重大意義的里程碑，不但首度延伸至六都以外縣市，更象徵中央社宅的服務範圍正式擴及全台各地。他強調，各地中央社宅的建築規範和居住品質都是一樣的，讓民眾無論是申請哪一個縣市的中央社宅，都能享有安心適居的環境，租金則是會因地制宜。
本季開始招租放寬條件 兄弟姐妹也能申請「家庭成員」
國家住都中心表示，為回應民眾實際居住型態與家庭組成多元，本季招租同步放寬「家庭成員」的認定方式。申請人可自行選擇本人或配偶戶籍內實際共同居住的家人，一併納入申請，過去兄弟姐妹不能一起申請，現在開放申請人可填寫兄弟姐妹，舉例來說，小明和太太新婚要搬離父母公寓，同時照顧行動不便的祖父，剛上大學的妹妹也想一起居住，所以小明可在申請時把太太、祖父，以及同戶籍的妹妹列為家庭成員，讓有實際居住事實的家庭可同住。
保留婚育宅政策 照顧外地打拚年輕人
本季亦持續推動社會支援政策，各案均保留20%戶數提供新婚2年內及育有學齡前（0至6歲，含胎兒）子女的婚育家庭；另保留8%戶數提供軍、警、消人員申請，持續回應不同族群的居住需求。國家住都中心提醒，苗栗、雲林、台東3縣市的中央社宅租金皆含管理費，並依家庭所得條件的不同而分級，除低收入戶及中低收入戶採用第一級租金（約為市場租金4折），其他身分別的租戶則依家庭成員每人每月平均所得的差異，採取第二級、第三級的租金（約為市場租金的7至8折）。
另外，這是中央社宅首度在六都以外的縣市招租，是否有針對當地人口結構進行調整？花敬群表示，在當地的第一輪中央社宅，主要是提供給在外地打拚的年輕人居住，所以單身套房的比例比較高，套房、二房、三房的大致比例為6：3：1，會以套房型為主，社宅附設的社福機構則有跟地方政府討論，社宅所在區域是日照中心需求較高，還是托嬰中心需求較高，依照各地需求規劃建設。
苗栗「明駝好室」
■戶數：107戶
■地址：苗栗縣苗栗市中正路1238巷2號
■申請時間：3/9～4/7
■公開抽籤時間：6/30
■入住時間：9/1
■租金（含管理費）：套房型（14～16坪，78戶）4300元到8120元、二房型（29～30坪，19戶）8420元到1萬4850元、三房型（40坪，10戶）1萬1500元到1萬9370元。
■申請資格：苗栗縣無自用住宅、家戶不動產少於560萬元、家戶動產少於333萬元、家庭年所得少於110萬元、每人月均所得少於5萬4303元。
雲林「斗六好室」
■戶數：96戶
■地址：雲林縣斗六市六合街152號
■申請時間：3/9～4/7
■公開抽籤時間：6/30
■入住時間：9/1
■租金（含管理費）：套房型（14坪，68戶）4080元到7030元、二房型（28～29坪，22戶）8040元到1萬3820元、三房型（36～38坪，6戶）1萬10元到1萬7520元。
■申請資格：雲林縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市無自用住宅、家戶不動產少於560萬元、家戶動產少於333萬元、家庭年所得少於110萬元、每人月均所得少於5萬4303元。
台東「海濱好室」
■戶數：189戶
■地址：台東縣台東市成功路35號
■申請時間：3/9～4/7
■公開抽籤時間：6/30
■入住時間：9/1
■租金（含管理費）：套房型（14～16坪，117戶）4410元到8540元、二房型（29坪，56戶）8730元到1萬4910元、三房型（40坪，16戶）1萬1650元到2萬120元。
■申請資格：台東市無自用住宅、家戶不動產少於560萬元、家戶動產少於333萬元、家庭年所得少於110萬元、每人月均所得少於5萬4303元。
服務資訊
■申請期間：2026年3月9日至4月7日止
■24小時線上申請：「安居好室入口網」（https://www.socialhousing.tw），若需實體服務可到當地服務據點諮詢。
■諮詢服務專線：（02）8979-1799，週一至週五上午8時30分至12時、下午1時30分至6時（國定假日除外）。
資料來源：國家住宅及都市更新中心
我是廣告 請繼續往下閱讀
本季3處社宅分別為苗栗縣苗栗市「明駝好室」107戶、雲林縣斗六市「斗六好室」96戶，以及台東縣台東市「海濱好室」189戶，均為中央於該縣市首座完工招租之新建社宅。戶型涵蓋套房、二房及三房，將於3月9日開始受理申請，至4月7日截止；預計6月30日公開抽籤，9月1日起可入住。
國家住都中心董事長花敬群表示，本次招租是中央社宅具重大意義的里程碑，不但首度延伸至六都以外縣市，更象徵中央社宅的服務範圍正式擴及全台各地。他強調，各地中央社宅的建築規範和居住品質都是一樣的，讓民眾無論是申請哪一個縣市的中央社宅，都能享有安心適居的環境，租金則是會因地制宜。
國家住都中心表示，為回應民眾實際居住型態與家庭組成多元，本季招租同步放寬「家庭成員」的認定方式。申請人可自行選擇本人或配偶戶籍內實際共同居住的家人，一併納入申請，過去兄弟姐妹不能一起申請，現在開放申請人可填寫兄弟姐妹，舉例來說，小明和太太新婚要搬離父母公寓，同時照顧行動不便的祖父，剛上大學的妹妹也想一起居住，所以小明可在申請時把太太、祖父，以及同戶籍的妹妹列為家庭成員，讓有實際居住事實的家庭可同住。
本季亦持續推動社會支援政策，各案均保留20%戶數提供新婚2年內及育有學齡前（0至6歲，含胎兒）子女的婚育家庭；另保留8%戶數提供軍、警、消人員申請，持續回應不同族群的居住需求。國家住都中心提醒，苗栗、雲林、台東3縣市的中央社宅租金皆含管理費，並依家庭所得條件的不同而分級，除低收入戶及中低收入戶採用第一級租金（約為市場租金4折），其他身分別的租戶則依家庭成員每人每月平均所得的差異，採取第二級、第三級的租金（約為市場租金的7至8折）。
另外，這是中央社宅首度在六都以外的縣市招租，是否有針對當地人口結構進行調整？花敬群表示，在當地的第一輪中央社宅，主要是提供給在外地打拚的年輕人居住，所以單身套房的比例比較高，套房、二房、三房的大致比例為6：3：1，會以套房型為主，社宅附設的社福機構則有跟地方政府討論，社宅所在區域是日照中心需求較高，還是托嬰中心需求較高，依照各地需求規劃建設。
■戶數：107戶
■地址：苗栗縣苗栗市中正路1238巷2號
■申請時間：3/9～4/7
■公開抽籤時間：6/30
■入住時間：9/1
■租金（含管理費）：套房型（14～16坪，78戶）4300元到8120元、二房型（29～30坪，19戶）8420元到1萬4850元、三房型（40坪，10戶）1萬1500元到1萬9370元。
■申請資格：苗栗縣無自用住宅、家戶不動產少於560萬元、家戶動產少於333萬元、家庭年所得少於110萬元、每人月均所得少於5萬4303元。
■戶數：96戶
■地址：雲林縣斗六市六合街152號
■申請時間：3/9～4/7
■公開抽籤時間：6/30
■入住時間：9/1
■租金（含管理費）：套房型（14坪，68戶）4080元到7030元、二房型（28～29坪，22戶）8040元到1萬3820元、三房型（36～38坪，6戶）1萬10元到1萬7520元。
■申請資格：雲林縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市無自用住宅、家戶不動產少於560萬元、家戶動產少於333萬元、家庭年所得少於110萬元、每人月均所得少於5萬4303元。
■戶數：189戶
■地址：台東縣台東市成功路35號
■申請時間：3/9～4/7
■公開抽籤時間：6/30
■入住時間：9/1
■租金（含管理費）：套房型（14～16坪，117戶）4410元到8540元、二房型（29坪，56戶）8730元到1萬4910元、三房型（40坪，16戶）1萬1650元到2萬120元。
■申請資格：台東市無自用住宅、家戶不動產少於560萬元、家戶動產少於333萬元、家庭年所得少於110萬元、每人月均所得少於5萬4303元。
■申請期間：2026年3月9日至4月7日止
■24小時線上申請：「安居好室入口網」（https://www.socialhousing.tw），若需實體服務可到當地服務據點諮詢。
■諮詢服務專線：（02）8979-1799，週一至週五上午8時30分至12時、下午1時30分至6時（國定假日除外）。