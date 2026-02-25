我是廣告 請繼續往下閱讀

▲CT Amaze 36位人氣成員一字排開，陣容相當豪華。（圖／記者葉政勳攝 , 2026.01.27）

▲CT Amaze人氣成員峮峮（右）、短今日前受訪時表示，對於這次的比賽不預想結果，只想專心為中華隊加油。（圖／記者葉政勳攝 , 2026.01.27）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）將在3月5日早上10:50對上澳洲，不只是賽事令人期待，場邊啦啦隊應援也是焦點，36位CT AMAZE一字排開，有球迷開始討論最期待看到誰，峮峮壓倒性獲得第一名。去年峮峮也登上WBCQ的應援舞台，戴上貓耳髮飾的她可愛又性感，不僅如此她還親民，主持節目和明星感都讓她成為最受到喜愛的啦啦隊成員。今年的WBC場邊應援依舊是亮點，由峮峮領軍，帶領其餘35位女孩組成CT AMAZE替中華隊加油，許多球迷都很期待能看到她在應援台的風采，有人開始討論，為什麼峮峮會這麼受歡迎，包括可愛的外型、魔鬼身材還有炸裂的笑容以及韻律感，加上她很喜歡在網路上回覆粉絲的留言，進到球場還有機會和她零距離互動，更能感受到她的魅力。不僅如此，峮峮還曾主持節目《飢餓遊戲》，在2023年時以主持人身分踏上金鐘盛典，並參與許多電視劇演出，與其說是啦啦隊，峮峮已經算是女藝人了，也難怪會有這麼多人期待見到她。雖然名氣高，但峮峮也曾遭受黑粉攻擊，認為她身材太過豐腴，「胖成這樣不怕壓垮舞台嗎」，峮峮則笑喊，「舞台被壓垮滿好笑的哈哈哈哈」。峮峮曾透露自己是易胖體質，一定要搭配飲食和運動才能維持，看過她本人就知道，瘦得跟什麼一樣。CT AMAZE名單Passion Sisters：峮峮、妮可、短今、少鹽、衣宸、夏蕾UniGirls：瑟七、侯芳、Maggie、Yuki、一七、芮絲Fubon Angels：潔潔、丹丹、安娜、秀秀子、卡洛琳、Jessy樂天女孩：孟潔、熊霓、貝佳頤、卉妮、岱縈、彭彭小龍女：林襄、小映、菲菲、蘿拉、璦昀、沛沛Wing Stars：一粒、林浠、螢螢、恬魚、李樂、妡0