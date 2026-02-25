我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國綜合股價指數（KOSPI）今（25）日開盤便漲破6000點大關，創下歷史新高，KOSPI今年1月22日盤中首度站上5000點，一個多月後又再度攻克6000點，受惠科技股與晶片股的強勢，韓股今年表現十分亮眼。根據《韓聯社》報導，KOSPI今日開盤報6022.70點，較昨日收盤指數上漲了53.06點，一開盤即寫下紀錄。值得注意的是，外資和機構投資者分別淨賣出5287億韓元和3143億韓元，但散戶投資者淨買入8291億韓元，一舉推高了指數。分析師韓智英（音譯）表示，「儘管近期面臨來自美國的逆風，但KOSPI指數憑藉其特有的上漲動能，仍維持著全球領頭羊的地位」。韓智英認為，「市場目前已營造出一股期待指數突破6000點之後邁向更高層次的氛圍」。韓國記憶體雙雄三星電子與SK海力士開盤後持續領漲，帶動韓股大盤表現堅挺。另外，現代汽車開盤後亦上漲逾4％。