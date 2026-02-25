我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆地方法院審理「運轉人生」原唱邱軍涉酒駕撞死計程車司機並肇事逃逸案，案件已進入國民法官審理程序。法院今（25）日上午先由3名職業法官召開準備程序庭，整理全案爭點與證據調查範圍，擬定後續審理計畫，待完成後將進行國民法官選任程序。依《國民法官法》規定，國民法官不參與準備程序階段，相關爭點與證據調查事項由職業法官先行整理。本案由審判長簡志龍與受命法官施又傑、李辛茹組成合議庭，上午約10時開庭，與被告邱軍及其辯護律師、公訴檢察官針對審理範圍、證據調查方式等事項進行確認，彙整成「審理計畫」。後續將隨機抽選6名國民法官與4名備位國民法官，擇日與3名職業法官共同組成合議庭審理。起訴指出，邱軍於2024年12月27日凌晨與女友及友人至基隆市一間餐館飲酒，席間飲用啤酒與小米酒，清晨4時許駕車載女友離開，行經基隆市信一路時，撞上路邊2名排班計程車司機，造成1人死亡、1人受傷。邱軍於事故後離開現場，2天後投案。基隆地檢署於去年5月依酒駕致死及肇事逃逸等罪嫌提起公訴。邱軍曾主張，其身分及職業受到高度關注，偵查與羈押期間，多項與案件相關或無關的資訊遭公開，部分媒體以聳動標題與情緒性字眼報導案情，恐影響社會觀感。若由國民法官審理，可能因長時間媒體報導而形成先入為主的印象，影響審判公正，因而聲請不適用國民參審。不過，合議庭認為，酒駕致死及肇事逃逸屬於社會大眾或其親友可能遭遇的案件類型，涉及國民關切的公共議題，具有重大社會意義，並非無採行國民法官制度之必要。法院並指出，依過往審判經驗，本案審理期程預估約2至3日可完成，案件爭點明確，國民法官理解上並無困難，不致因審理時間延長而損及被告權益，去年12月已裁定駁回其聲請，全案將依國民法官程序續行審理。