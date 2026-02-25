我是廣告 請繼續往下閱讀

亞特蘭大老鷹隊先前透過交易換來的前金州勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），在克服膝蓋傷勢後，終於在今（25）日對陣華盛頓巫師隊的比賽中迎來老鷹生涯首秀。儘管庫明加並未擔任先發，但他替補上陣隨即展現出令人驚嘆的運動天賦，為球隊注入強大活力。半場結束老鷹暫時以60：43大比分領先巫師，其中庫明加上場12分鐘攻下7分、4籃板、4助攻。庫明加在第一節剩下不到5分鐘時替補登場，儘管多日沒有參與正式比賽，他仍很快進入實戰的狀態。庫明加在人堆中利用靈活的切入完成上籃，攻進他在老鷹隊的第一個進球，精彩的高難度動作立刻引發全場歡呼。不久後，庫明加再次在轉換快攻中驚豔全場。他接獲二年級前鋒里薩謝（Zaccharie Risacher）的傳球，高速衝向籃框並灌進一記雷霆萬鈞的暴力扣籃，這一球不僅點燃了州立農業體育館（State Farm Arena）的氣氛，更直接逼得巫師隊喊出暫停。半場結束庫明加上場12分鐘攻下7分、4籃板、4助攻，效率十分驚人。此外，一起去到老鷹的希爾德（Buddy Hield）在半場前還沒有任何上場機會。年僅23歲的庫明加是在今年2月交易截止日前，與射手希爾德（Buddy Hield）一同被勇士隊送往亞特蘭大，以換取明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。身為2021年選秀首輪第7順位，庫明加具備頂尖的身材、速度與運動能力，被視為能防守多個位置的防守悍將，更是轉換快攻中的極大威脅。庫明加賽前本季場均繳出12.1分、5.9籃板及2.5助攻。在今日的首秀中，他展現了老鷹隊目前最需要的防守多樣性與禁區衝擊力。隨著傷勢痊癒，他預計將在老鷹隊的體系中扮演更關鍵的角色。