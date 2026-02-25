我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄大寮區今（25）日凌晨，一名35歲陳姓男子深夜駕車蛇行，警方上前攔查時竟猛踩油門衝撞巡邏車逃逸，雙方在街頭上演飛車追逐，最終陳男失控撞斷路邊電桿才狼狽停下，瞬間釀成301戶大停電。更誇張的是，警方在車內查獲依托咪酯電子煙油，陳男毒品唾液快篩呈陽性反應，全案依毒品危害防制條例、妨害公務等罪嫌移送偵辦。林園分局指出，凌晨1時15分接獲通報，大寮區光明路一段與新厝路口有轎車蛇行，疑似酒駕。線上警網趕抵後鳴笛示警，要求駕駛停車受檢，不料陳男拒不配合，竟直接衝撞巡邏車後加速逃逸。警方隨即展開追逐，過程中陳男一路狂飆，險象環生。追逐至光明路三段時，陳男疑因車速過快失控，自撞路邊電桿，強大撞擊力道將電桿攔腰撞斷，車頭幾乎全毀，現場碎片四散。警方立即上前控制局面，發現車內除陳男外，另有32歲郭姓女乘客。兩人因自撞受傷送醫，所幸意識清楚、暫無生命危險。警方進一步搜索車內，查獲依托咪酯電子煙油。經檢測，陳男酒測值為0，但毒品唾液快篩呈陽性反應。陳男辯稱因害怕遭攔查才加速逃逸。警詢後，全案將依毒品危害防制條例、妨害公務及肇事逃逸等罪，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。事故同時波及電力設施，大寮區翁公園段、溪寮路一帶共301戶停電。台電鳳山區營業處表示，第一時間派員搶修，截至上午仍有55戶尚未復電，已加派人力全力處理中。