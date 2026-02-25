我是廣告 請繼續往下閱讀

成家小館冰櫃命案 員工受困卻未求救

▲醫師提醒，零下20度的冰櫃環境中，若未做好完善保暖措施，建議停留時間不要超過15分鐘。（示意圖，非當事店家／記者張志浩攝）

零下20度冰櫃有多可怕？醫示警：15分鐘恐致命

台北市文山區昨（24）日發生「冰櫃女屍」案，位在木新路三段知名餐廳成家小館，一名任職超過20年的69歲劉姓女員工，被發現陳屍於餐廳約零下20度的冷凍庫中。宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，據警方調查，成家小館的冷凍庫溫度最低達零下20度，內部可容納3至4人並肩站立，不過案發時冷凍庫內部的緊急開門裝置功能正常，，直至被同事發現陳屍在內，調查初步排除他殺嫌疑。劉中平說明，在零下20度的冰櫃環境中，若未做好完善保暖措施，，即便穿著保暖衣物，長時間處於低溫環境下，身體核心溫度仍會逐漸下降，，且冰櫃中的二氧化碳濃度高，加上空氣換氣不足，容易導致窒息情況發生。針對失溫，劉中平提及，人體在低溫環境中，初期會出現手腳冰冷的情況，隨著血管收縮加劇，。「低溫不僅影響肢體末梢，更可能對心臟功能造成重大衝擊。」劉中平提醒，若不慎受困在低溫環境，除了穿著足夠保暖衣物外，；若有水源，也可適度補充水分，幫助循環代謝。不過醫師強調，最需警惕的還是血管栓塞與心臟功能受抑制風險，