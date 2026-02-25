台北市文山區昨（24）日發生「冰櫃女屍」案，位在木新路三段知名餐廳成家小館，一名任職超過20年的69歲劉姓女員工，被發現陳屍於餐廳約零下20度的冷凍庫中。宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，零下20度的低溫密閉空間，約15分鐘就會導致人體失溫、出現生命危險，徵兆包括「手腳冰冷、心臟不適」等，後期更可能出現全身抽搐、失去意識。
成家小館冰櫃命案 員工受困卻未求救
據警方調查，成家小館的冷凍庫溫度最低達零下20度，內部可容納3至4人並肩站立，不過案發時冷凍庫內部的緊急開門裝置功能正常，劉女身上也無傷痕，甚至手機就帶在身上，卻沒有在受困時試圖對外透過電話或訊息求救，直至被同事發現陳屍在內，調查初步排除他殺嫌疑。
零下20度冰櫃有多可怕？醫示警：15分鐘恐致命
劉中平說明，在零下20度的冰櫃環境中，若未做好完善保暖措施，建議停留時間不要超過15分鐘，否則就會有生命危險，即便穿著保暖衣物，長時間處於低溫環境下，身體核心溫度仍會逐漸下降，當核心體溫低於35度時，就屬於失溫狀態，且冰櫃中的二氧化碳濃度高，加上空氣換氣不足，容易導致窒息情況發生。
針對失溫，劉中平提及，人體在低溫環境中，初期會出現手腳冰冷的情況，隨著血管收縮加劇，可能產生心臟不適、血液循環不良等，進一步釀成全身顫抖、抽搐，嚴重時會意識模糊、陷入昏迷。「低溫不僅影響肢體末梢，更可能對心臟功能造成重大衝擊。」
劉中平提醒，若不慎受困在低溫環境，除了穿著足夠保暖衣物外，應持續活動手腳，透過肌肉運動產生熱能，協助維持體溫；若有水源，也可適度補充水分，幫助循環代謝。不過醫師強調，最需警惕的還是血管栓塞與心臟功能受抑制風險，一旦出現意識不清或劇烈顫抖等情況，應儘速脫離低溫環境並就醫處理。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
