美國總統川普（Donald Trump）將在美東時間24日晚間9時、台灣時間25日早上10時，在國會大廈發表他第二任總統任期的首份國情咨文，隨著11月的期中選舉逼近，川普政府在國內外都面臨挑戰，外界關注川普將在演說中傳遞何種訊息說服選民繼續支持共和黨。白宮官員之前已經透露經濟將是主軸，但川普的演說素來以臨場發揮聞名，下面將不斷更新川普國情咨文談話重點。川普開場就如此宣示，強調現在就是美國的黃金時代，「而且比以往任何時候都更加美好、富裕和強大」，迎來台下的熱烈掌聲，現場支持者高呼「USA」呼應川普。川普說自己從拜登手中接過一個「處於危機中的國家」，但如今政府已經「實現了前所未有的變革」，川普強調川普說美國現在擁有，「芬太尼經由我們邊境流入的量在一年內下降了創紀錄的56％」、「過去9個月裡，沒有一名非法移民進入美國」，且同時還將通貨膨脹控制至5年來的最低水準，抵押貸款利率也處於4年來最低水準，並從全球範圍獲得18兆美元的天價投資資金承諾，「從委內瑞拉獲得了超過8000萬桶石油」。川普打趣說，「我們贏了這麼多，以至於很多民眾都驚訝到不知道該怎麼辦了」，隨後介紹了剛在冬奧中奪金的美國冰球隊選手，選手們也獲得現場熱烈歡呼。川普說，「今晚和我們在一起的是一群勝利者，他們讓整個國家感到驕傲，在決賽擊敗了實力強勁的加拿大隊」。川普強調美國就是現在最火熱的國家，「就業人數比歷史上任何時期都多」，且天然氣產量創新高、石油產量也日益增加，這都得益於他的「drill,baby,drill」政策。談到關稅時，川普說最高法院的裁決「讓人遺憾」，但反而讓他擁有「更強大」的籌碼，可以實施更嚴厲的關稅措施。不過川普強調，但是幾乎所有國家都希望維持他們目前已經達成的協議，川普稱，「國會無須就關稅問題採取行動」。川普說「關稅是由外國支付，我們獲得的這些收入，實際上正在拯救我們的國家」。川普任命副總統范斯領導白宮的「反詐欺戰爭」，再度點名明尼蘇達州的索馬利亞裔社區，稱他們從「從美國納稅人那裡掠奪了190億美元」。川普與民主黨人發生爭執，川普要求所有議員起立，如果他們同意「美國政府的首要職責是保護美國公民，而不是非法移民」，並敦促國會通對國土安全部（DHS）的預算撥款。台下幾名民主黨人隨即高聲回嗆，川普則大罵川普呼籲各州禁止兒童在未經父母同意的情況下，接受與性別相關的醫療保健服務，，此語讓現場共和黨人起立鼓掌，民主黨人則表示不滿，川普則回嗆民主黨人說「這些人瘋了，他們瘋了」。川普談及伊朗，聲稱美軍「摧毀」了伊朗的核武計畫，並強調美國允許伊朗獲得核武，此語獲得部分民主黨人鼓掌，是今天談話中罕見的一幕。