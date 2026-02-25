我是廣告 請繼續往下閱讀

▲學測各科目及分人數百分比分佈圖。（圖／大考中心提供）

學測成績今（26）日公布，大考中心也公布各科目的頂標、前標、均標、底標。然而，被外界認為難度較高的「數A」考科頂標、前標、後標、底標皆略升1級分， 均標上升2級分。另，原先被讚許、認為有專屬題目的「數B」反而五標皆略降1級分。大考中心今日分析原因，強調級分是相對比較的結果。數學A考題出爐後，高中老師曾表示，強烈感受要把數A、數B學生做區隔，鑑別數A學生能力，相較去年難度提升了不少，嘆「今年考試的學生寫這份卷子應該心情不太愉快」。另一方面，高中老師看數學B考題則讚許考題設計，有數B專屬試題，佔題目數量約四分之一，若沒有讀過數學B的數學A跨科考生，可能會不知道如何下手。同時認為，今年題目難易度適中，在每大題中大致有照難易度排列，並建議後續能繼續維持今年的試題難易程度。今日考試成績出爐，數A、數B呈現兩樣情：數學A考科五標分別為12、10、8、5、4級分。 跟去年相比，頂標、前標、後標、底標皆略升1級分， 均標上升2級分。數學B考科五標分別為11、9、5、3、2級分。 跟去年相比五標皆略降1級分。大考中心副主任黃璀娟表示，雖然外界說數A比較難，但學測是級分制，是看同一份考卷中所有考生的「相對」表現。從前1％考生的原始得分所得級距來看，今年確實比較低，然而轉換成「五標」後，就會呈現相對概念。另，大家可能只有關注難題，但考卷中也有相對簡單題目，因此中間的7至9級分的人數反而比前幾年多。至於被外界認為回歸課綱的數B為何級分會下降？黃璀娟指出，數B本次考題有3題是數B課綱獨有的題目，分別是經緯線、圓錐截痕，還有單點透視法，不過考生得分率不高，原本期待是對修習數B考生有利，但結果不如預期，對學生難度仍高。若從整體級分來看，前1%的考生仍然表現不錯，但高分群減少因此導致頂標有下降。