▲這起事故一共造成5輛機車傾倒、受損，駕駛稱因眩光加反光導致釀禍。（圖／翻攝畫面）

新北市新莊區昨（24日）深夜11時許驚傳一起連環撞車禍，一名42歲洪姓運將駕駛計程車行經後港一路時，車輛不明原因突向右偏離車道，連續掃撞停放在路旁機車格內的5輛機車。然而，肇事的計程車在碰撞後並未立即停下，反而持續向前行駛了一段距離後才停下。所幸整起事故僅造成車輛毀損，並未波及無辜路人，無造成任何人員傷亡。據了解，洪男當時駕車沿後港一路往民安路方向前進，突向右偏道猛撞停放在路邊的一排機車，一共造成5輛機車傾倒、毀損。其向警方供稱，當時因天雨導致擋風玻璃產生眩光，加上路面積水反光影響視線，才沒注意到路邊停放的機車；而對於肇事後持續行駛的行為，他則解釋只是想尋找合適的地點停車，並非試圖肇逃。警方獲報後趕抵現場，依規定替洪男實施酒測，其酒測值為0。經員警初步目視檢視，車內亦並無違禁品，排除酒駕與毒駕嫌疑。事故現場隨後交由交通分隊進行詳細的勘查、採證照相及測繪紀錄，詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清。