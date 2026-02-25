我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德日前與五院院長新春茶敘，同意赴立法院國情報告。立法院長韓國瑜昨下午召開朝野協商，韓國瑜建議全程二小時，還打趣稱「總統66歲，要考慮他的攝護腺」，但朝野對問答形式喬不攏，最後協商破局、擇期再談。對此，民進黨立法院黨團總召蔡其昌今（25）日受訪時強調，民進黨團希望在不要違憲前提下，讓總統做國情報告，期待促成這件事情，讓國家能往前走、朝野能夠弭平。立法院昨舉行黨團協商，研商「邀請總統賴清德至立法院進行國情報告」事宜，朝野歷經1個多小時討論，但無法達成共識，韓國瑜散會前宣布，持續溝通、擇期協商。對於協商是否破局，蔡其昌上午受訪時表示，其實也沒有破局，只是他和韓院長所提，總統國情報告、留下來聽取立委的想法，但總統第二次發言形式，國民黨團有不同想法，希望分段類似14委員發言，先由5位委員發言完後，再請總統第二次發言等，但這可能會違憲。蔡其昌提到，面臨朝野的僵局，民進黨團願意促成韓院長、總統所談的促成憲法史上第一次的國情報告，而賴總統作為國家領導人，願意展現誠意，並在憲法規定內，用最柔軟的姿態、最謙卑的心情，到立法院來跟朝野各領袖做報告。蔡其昌說，民進黨團很支持韓院長跟賴總統共同促成此事，他昨天發言也一直在講，過去20年來，很多人希望來做此事，但大家都要加碼而提出很多違憲建議，但既使總統、韓院長、民進黨團想促成此事，但也不能違憲，民進黨團希望在不要違憲前提下，讓總統做國情報告，也能聽取不同聲音。至於是否是國民黨團總召傅崐萁不退讓？蔡其昌說，也不是什麼沒有退讓，傅崐萁只是提不同的意見，但他和韓國瑜認為又進入違憲之虞，因此會希望大家再想想、再聊一聊，他也和傅崐萁雙方講好，可不可以有更好的辦法共同促成這件事情，因此韓國瑜才說擇期再聊。蔡其昌強調，很期待促成這件事情，希望國家能往前走、朝野能夠弭平，而賴總統也展現誠意願意來做，這都是好事，應該讓它成功。