我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江啟臣發文被質疑收割蔡其昌政績，臉書慘遭網友洗版。（圖／翻攝江啟臣臉書，2026.02.25）

立法院副院長江啟臣前天在臉書分享，與立委黃健豪、洪孟楷一同拜會星宇航空董事長張國煒，針對大台中航空願景進行深度對談，不料被網友質疑收割蔡其昌政績，留言洗版「謝謝蔡其昌委員」。蔡其昌大方回應，表示看著大家為航班事情爭論，「其實是你們（中台灣鄉親）的功勞」。江啟臣今天也謝謝蔡其昌爭取航線，同時透露將規劃機場直達交通接駁系統，似透露支持蔡其昌主張的機場捷運延伸清水火車站計劃。星宇航空近年來拓展台中機場國際航線，成為台中飛航東北亞的主力，立法院副院長江啟臣前天在臉書貼文，分享開工第一天造訪星宇航空，強調一直以來主張清泉崗國際機場必須躍升為真正的「國際門戶」，帶動經濟發展，關鍵在必須加緊腳步，提前佈建各項基礎設施，以應對未來的飛航需求。然而網友質疑，江啟臣此舉是在收割蔡其昌的政績。支持者指出，出身海線的蔡其昌長期關注台中機場建設與航班擴展，去年曾多次邀集民航局會勘，並多次親自拜會星宇航空爭取航線，現有進展應歸功於蔡其昌的長期耕耘。面對支持者抱不平，蔡其昌大方回應，表示看著大家為航班的事在爭論，「其實是你們（中台灣鄉親）的功勞」，正是因為地方有強大市場需求，才有加開航班的可能性。江啟臣今（25）日也做出回應，謝謝蔡其昌及其他民代爭取航線共同關心台中機場，並強調更要聆聽業者心聲，協助解決問題、爭取配套；努力留下航空公司，讓航空公司願意落地生根，民眾有更多航班航線選擇、台中機場可以永續經營。江啟臣同時說明，航線與基礎建設不同，他會積極反映業者心聲，要求政府強化硬體設施，讓台中成為真正的備降機場之外，努力拓寬機場滑行道，未來讓廣體客機也可以起降，並增加飛機維修保養空間與設施，同時規劃機場直達交通接駁系統，努力讓2045年的改建計畫大幅提前。蔡其昌多年來積極爭取橘線（機場）捷運多設一站，延伸到距機場3公里的台鐵清水站附近，市府卻規劃長達16公里、10站的輕軌計劃，引起蔡其昌不滿，擔心輕軌在大車奔馳的海線發生更多意外，不願支持輕軌案。