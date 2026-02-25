我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王品澔（如圖）去年出席金馬獎暴瘦7公斤，目前體重已回來一半。（圖／NOWNEWS攝影中心）

演員王品澔去年遭週刊爆料介入簡廷芮與老公賴冠儒的婚姻，先前受訪時他對於「粿粿、王子、范姜彥豐」等相關問題皆不回應。今（25）日王品澔出席伊林開工活動，正面回應風波：「我沒有辦法控制每個人的行為想法。」另外，他透露與粿粿、王子等事件當事人都沒有聯絡，不過簡廷芮老公賴冠儒日前有約他一起打球，過程中沒有談論到相關話題，唯一聊的就是「好久沒一起打球」，王品澔去年 11 月遭爆和簡廷芮曖昧，今日首度正面回應，對於報導內容他表示：「我沒有辦法控制每個人的行為想法，就專注在自己身上。」另外被問到與粿粿、王子、范姜彥豐、簡廷芮等事件當事人是否有聯絡？王品澔直言「完全沒有」，不過簡廷芮老公賴冠儒有找他一起打球，兩人關係不受傳聞影響，強調：「我們沒有不好。」王品澔透露打球過程中，彼此也沒有聊到相關話題，唯一聊的就是「好久沒一起打球」，兩人先前也在路上巧遇，當時賴冠儒還關心他的身體狀況，互動一切都正常。被問到會不會後悔去美國行？王品澔淡定說：「畢竟是沒去過的地方。」自己也是去年初才加入團體。王品澔去年出席金馬獎時暴瘦7公斤，他透露原因是為了準備典禮，並非因為風波，過年期間也被阿公養得很好，體重現在回來一半了。王品澔面對媒體侃侃而談，遭虧昨晚是否失眠？他笑回：「沒有失眠，見到大家很開心，新年快樂。」王品澔因演出《拜六禮拜》，真摯情感演繹感動觀眾，會說流利台語的他，在戲劇《人生只租不賣》展現高度可塑性與穩定鏡頭魅力，另電影《辛亥隧道》預定也在今年上映，過年期間都在南投老家陪伴家人。