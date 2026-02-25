我是廣告 請繼續往下閱讀

▲和泰產險與凱基銀行合作推出全台首創的「數位資產託管風險保障保險」，協助業者在面對重大風險事件時提升財務韌性並保障客戶資產安全。（圖／和泰產險提供）

隨著虛擬資產市場快速發展，數位資產交易與託管規模持續攀升，資訊安全與資產保全風險日益受到重視。為回應市場需求並配合金融監理政策推動，和泰產險宣布，與凱基銀行合作推出全台首創的「數位資產託管風險保障保險」，結合銀行試辦虛擬資產保管服務與專業保險保障機制，專為虛擬資產服務業者（VASP）提供託管責任風險保護，協助業者在面對重大風險事件時提升財務韌性並保障客戶資產安全。和泰產險總經理顏思齊表示，隨著數位資產市場由創新階段邁向制度化與規模化發展，業者唯有具備完善的風險管控與責任保障能力，方能取得長期競爭優勢，這次推出的「數位資產託管風險保險」，補足了傳統銀行綜合保險（BBB）於加密資產領域的保障缺口，客製化的保障內容，也彰顯了公司在新興風險商品設計與承保能力上的專業實力。他更強調，未來和泰產險將持續關注監理趨勢與產業發展，透過專業保險商品支持產業健全成長，共同打造更安全、可信賴的數位金融環境。這款創新保險的核心保障在於「私鑰（Private Keys）」及其連結的數位資產。當虛擬資產交易所或專業數位資產託管機構受客戶委託保管的數位資產，如比特幣、乙太幣或各類穩定幣等，因外部駭客入侵、員工不誠實行為或是存放私鑰的實體地點發生搶劫、竊盜、地震、火災等意外事故，導致數位資產無法追回時，若業者依法須對客戶承擔賠償責任，保險公司將依據保單條款的約定提供賠付，避免重大意外事故對企業營運造成致命衝擊。考量到加密貨幣市場為全天候交易且價格波動劇烈的產業特性，和泰產險特別設計專屬理賠機制，損失金額將以事故發生時區塊鏈上紀錄的交易時間戳記為基準，並排除被保險人自身平台價格後，參考全球3大交易所的平均美元賣出價來核算，最終依條款約定以美元或新台幣給付。此一透明且客觀的計算方式，有助降低損失爭議與匯率波動風險，確保理賠標準具一致性與公信力，展現保險服務的與時俱進。和泰產險強調，此保險不僅著重事故發生後的損失賠償，更結合事前風險控管與法令遵循機制，業者投保前須通過嚴謹的資訊安全、法令遵循及洗錢防制檢核，並建立完善金鑰管理制度，以確保金流與營運流程符合監理規範。透過專業核保評估機制，促使業者持續優化資安治理與提升營運透明度，強化風險承擔能力與市場信任基礎。