▲大年初五鎖匠休假，龍潭婦人遛狗時鑰匙不慎掉入水溝，受困家門。聖亭派出所員警靈機一動利用「曬衣架」改製成長鉤，成功解除婦人「有家歸不得」的困境。（圖／警方提供）

春節假期本該是歡樂的走春時光，桃園龍潭卻有一名婦人陷入「有家歸不得」的窘境！大年初五，一名60歲鄭姓婦人帶著愛犬散步返家時，鑰匙不慎掉進水溝中，偏逢年假期間多數鎖匠歇業，家中又僅剩她一人，正當她在街頭愁容滿面、求助無門之際，聖亭派出所巡邏員警及時現身伸出援手，發揮巧思找來曬衣架改製成長鉤，成功釣出鑰匙，幫婦人化解危機。事發在21日下午，龍潭警分局聖亭派出所所長鄭榮捷、警員吳昆達及張銘恩於執行巡邏勤務時，在街頭瞥見一名鄭姓婦人正牽著愛犬、滿臉愁容地坐在路邊。員警察覺有異，隨即主動上前詢問狀況，才得知該名婦人原本趁著年假悠閒遛狗，沒想到返家途中不慎將家門鑰匙掉進水溝深處。鄭姓婦人也嘗試聯繫多家鎖匠求助，卻因適逢春節假期，不是電話無人接聽就是店家宣告休假，在求救無門的情況下，她只能無奈地坐在家門口家人返家救援。警員吳昆達聽聞婦人的困境後靈機一動，隨即利用現場的曬衣架手工改製成長鉤，並與警員張銘恩展開分工合作。一人負責持燈照明水溝內部，另一人則屏息凝神地操作長鉤小心勾取，在經過數次細心的嘗試後，終於順利將鑰匙從狹窄的水溝蓋孔洞中釣出。鄭婦眼見家門鑰匙失而復得，興奮得當場跳起來鼓掌，激動直呼「警察先生真棒，太感謝你們了！」隨後她也轉頭笑著責備愛犬，溫馨地叮嚀「以後媽媽開門你不要亂動喔！」這場由警方發揮巧思化解的意外插曲，也為寒冷的春節街頭增添了一抹溫馨的色彩。