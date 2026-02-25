我是廣告 請繼續往下閱讀

全球處於技能大轉型期，預估近半員工核心技能預計在五年內失效。台泥年度招募推出「尼莫人才計畫」，尋找10位具備開創者性格、獨立思考力與流暢國際溝通潛力的π型人才，並期待投遞的青年世代附上一篇個人觀點。台泥將在3月7日台大校園招募活動中，首度亮相新的主題攤位，期待在技術可被代勞的時代，展現「思想」與「跨域整合能力」。根據世界經濟論壇（WEF）發布的《2023-2027 未來就業報告》指高達44%的員工核心技能預計在五年內失效，認知彈性與複雜問題解決能力已成為未來人才的生存關鍵。當許多數企業轉向以AI 技術過濾求職者，台泥年度招募反其道而行，推出「尼莫人才計畫」。台泥董事長張安平強調：「我們不是缺人，而是缺能在不確定時代做出判斷的人，因此，台泥更看重人才對未來的洞察力與價值觀，而不僅僅是過去的履歷。」「尼莫人才計畫」靈感源自150年前科幻小說先驅凡爾納的作品《海底兩萬里》，書中主角尼莫船長掌舵鸚鵡螺號潛艇，憑藉超前智慧與膽識，探索未知深海，運用大海自然資源生存。同樣地，台泥為了航向以低碳建材、資源循環與綠色能源為核心的全球布局，需要吸納更多跨財務商管、機電、材料、土木等領域人才。這類人才呼應了國際指標顧問公司麥肯錫在未來人才趨勢研究中，對「雙核心專業」的強調，也就是有別於單一專長的T型人才，現今企業更需具備雙專業之稱的π 型人才，一足深耕於核心技術的深度，另一足具備多語溝通與國際整合的韌性，並以「跨域思維」連結兩者，使其能在全球轉型的複雜局勢中拆解問題。台泥將在3月7日台大校園招募活動中，首度亮相《航向未來的鸚鵡螺號》主題攤位，現場展出水泥復刻的人類首部人權宣言《居魯士圓柱》、羅丹的《沉思者》與隱喻全球暖化危機的「末世之鐘」等展品。這種不以科技介面為主體、反而訴求跨越千年文明進展的溝通模式，是台泥希望發出的訊號，在技術可被代勞的時代，「思想」與「跨域整合能力」才是人才最核心的重量。「席位有限，責任無限。」台泥表示，「尼莫人才計畫」目標為台泥建立具備全球移動力的領航梯隊，入選者將參與歐洲、亞洲與非洲的實戰轉型專案，並由各事業群高階主管親自溝通指導。為了發掘真正具備思辨力的人才，「尼莫人才計畫」在首關履歷投遞階段要求求職者針對台泥選定的七大議題提交個人觀點，作為評估其思維深度與解決問題能力的首要基準。