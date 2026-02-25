今（25）日受東北季風影響，北部、東半部雲多偶雨且偏涼，中南部日夜溫差大，天氣風險公司分析師林孝儒表示，明（26）日各地回暖轉穩，不過周五起逢228連假（2月27日至3月1日），鋒面通過、東北季風再增強、華南雲系東移，全台降雨機率提高，北台灣不排除出現雷雨，氣溫也將下滑轉涼。
林孝儒指出，今天受到東北季風影響，各地雲量偏多，北部、東半部有短暫降雨機會，但雨勢偏弱且零星，氣溫則是北部、東部有下滑情況，白天高溫21至24度、早晚低溫17至19度，中南部白天高溫25至30度，早晚低溫19至21度，越往南部日夜溫差越顯著。
明短暫回暖 228連假全台有雨
明天東北季風快速減弱，中南部大致維持和今天類似的天氣型態，北部、東半部天氣略有好轉，降雨減少外，氣溫也會回升偏暖，各地白天高溫25至30度，早晚低溫18至20度，日夜溫差依舊較大，建議適時調整衣物穿著。
林孝儒提醒，周五開始的228連假，因為有鋒面通過、東北季風增強，北部、東半部又會變回「陰有短暫陣雨」的天氣，氣溫也下滑轉涼，中南部雲量增多，配合「華南雲系東移」影響，山區、局部平地也有短暫陣雨機會，也就是全台降雨機率都提高。
本周天氣冷暖交替 北台灣注意雷雨發生
228連假氣溫方面，林孝儒說明，北部、東半部白天高溫22至25度、早晚低溫17至18度，中南部白天高溫23至27度，低溫18至20度，日夜溫差相對縮小，白天感受轉為較涼，要特別留意的是，周五白天鋒面通過前後，北台灣不排除出現短暫雷雨，外出請特別留意天氣變化及行車安全。
林孝儒總結，本周台灣天氣系統強弱變化快速，氣溫回升、下滑幅度大，天氣時晴時雨，會有「白天回暖、隔天又轉涼」的情況。提醒民眾，這類天氣系統變化不確定性較大，出門建議攜帶雨具以防不時之需，並多帶衣物防範降雨與降溫變化。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
