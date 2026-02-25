今（25）日受東北季風影響，北部、東半部雲多偶雨且偏涼，中南部日夜溫差大，天氣風險公司分析師林孝儒表示，明（26）日各地回暖轉穩，不過周五起逢228連假（2月27日至3月1日），鋒面通過、東北季風再增強、華南雲系東移，全台降雨機率提高，北台灣不排除出現雷雨，氣溫也將下滑轉涼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林孝儒指出，今天受到東北季風影響，各地雲量偏多，北部、東半部有短暫降雨機會，但雨勢偏弱且零星，氣溫則是北部、東部有下滑情況，白天高溫21至24度、早晚低溫17至19度，中南部白天高溫25至30度，早晚低溫19至21度，越往南部日夜溫差越顯著。

▲本周台灣天氣系統強弱變化快速，氣溫回升、下滑幅度大，天氣時晴時雨，會有「白天回暖、隔天又轉涼」的體感。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲本周台灣天氣系統強弱變化快速，氣溫回升、下滑幅度大，天氣時晴時雨，會有「白天回暖、隔天又轉涼」的體感。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
明短暫回暖　228連假全台有雨

明天東北季風快速減弱，中南部大致維持和今天類似的天氣型態，北部、東半部天氣略有好轉，降雨減少外，氣溫也會回升偏暖，各地白天高溫25至30度，早晚低溫18至20度，日夜溫差依舊較大，建議適時調整衣物穿著。

林孝儒提醒，周五開始的228連假，因為有鋒面通過、東北季風增強，北部、東半部又會變回「陰有短暫陣雨」的天氣，氣溫也下滑轉涼，中南部雲量增多，配合「華南雲系東移」影響，山區、局部平地也有短暫陣雨機會，也就是全台降雨機率都提高。

▲鋒面、東北季風、華南雲系東移影響，228連假開始台灣降雨偏多。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲鋒面、東北季風、華南雲系東移影響，228連假開始台灣降雨偏多。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
本周天氣冷暖交替　北台灣注意雷雨發生

228連假氣溫方面，林孝儒說明，北部、東半部白天高溫22至25度、早晚低溫17至18度，中南部白天高溫23至27度，低溫18至20度，日夜溫差相對縮小，白天感受轉為較涼，要特別留意的是，周五白天鋒面通過前後，北台灣不排除出現短暫雷雨，外出請特別留意天氣變化及行車安全。

林孝儒總結，本周台灣天氣系統強弱變化快速，氣溫回升、下滑幅度大，天氣時晴時雨，會有「白天回暖、隔天又轉涼」的情況。提醒民眾，這類天氣系統變化不確定性較大，出門建議攜帶雨具以防不時之需，並多帶衣物防範降雨與降溫變化。

資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書

相關新聞

春雨開始了！鄭明典：降雨熱區換成西北部　228連假防雷雨、強風

天氣預報／今桃園以北有雨！周五更強鋒面報到　228連假雨掃全台

228連假雨下最猛！2波鋒面全台變天　氣象署：北台灣降溫探17度

今年春雨首爆發！吳德榮：今起北台灣轉涼有雨　228連假雨區南移