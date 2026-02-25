我是廣告 請繼續往下閱讀

▲醫師表示，幽門桿菌常見的檢測方式有3種，包括糞便抗原檢測、呼氣試驗、胃鏡切片。（圖／記者張乃文攝）

吃2類藥測幽門桿菌恐不準 醫：沒接受治療罹癌風險增

對於符合公費篩檢的45至74歲民眾，可接受檢驗了解是否感染幽門桿菌。不符合公費篩檢身分者，若有長期胃部不適、患有胃炎、胃潰瘍者、有胃癌家族史者、同住家人中有人確認感染幽門桿菌者，或是患有缺鐵性貧血、免疫性血小板低下紫斑症、代謝症候群等疾病者，也可考慮接受檢驗。

一位40多歲女性多年前曾接受胃潰瘍、幽門桿菌治療。但近1個月常常胃痛不舒服自行購買成藥服用，情況時好時壞，猜想是不是再次罹患胃潰瘍，但檢查幽門桿菌結果「陰性」。醫師表示，因為個案仍有胃痛症狀，建議仍要檢查胃鏡。提醒民眾，幽門桿菌已被定義為致癌因子之一，9類人建議可檢驗。若呈現陽性，盡快治療，成功率可達9成以上。書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初表示，幽門桿菌感染跟慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃癌等都有相關。除了胃部疾病，缺鐵性貧血、維他命B12缺乏、免疫性血小板低下紫斑症、代謝症候群等，也都可能有關。感染時，多數無明顯症狀，有的可能出現腸胃道症狀如胃痛、消化不良、噁心、嘔吐等，或腹脹、腹痛等。如何知道有無感染幽門桿菌？康本初說，常見的檢測方式有3種，包括糞便抗原檢測、呼氣試驗、胃鏡切片。醫師提醒，國健署自今年起，開始提供45至74歲的民眾，終身一次幽門桿菌糞便抗原檢查，檢測有無幽門桿菌感染。檢查前仍有些事要注意。康本初提到，有些情況幽門桿菌糞便抗原可能會不準確，像是正在服用抗生素或是制酸劑藥物時，檢驗結果就有可能受到影響，因此對於想要接受檢驗的民眾，如有服用相關藥物建議至少停藥1個月再進行，避免結果受到影響。幽門桿菌已被定義為致癌因子之一，康本初表示，感染未接受治療，罹患胃癌的風險會隨著感染時間的拉長而增加。康本初建議，若非侵入性的檢驗呈陽性，應盡早回診，評估是否要做進一步的檢查或是滅菌治療。滅菌治療主要是使用口服藥物，療程大約7至14天，會視個人情況而不同。康本初也提醒，幽門桿菌與多種疾病有關聯，滅菌的成功率可高達9成以上，但要留意有再次感染或復發的可能，特別是有家族史、病史或長期胃部不適者，不可輕忽。