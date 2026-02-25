我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（25）日主持「中華民國115年3月份將官晉任授階典禮」時表示，面對複合式威脅，國軍應持續邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的目標，並結合科技與制度創新，運用AI人工智慧與先進科技，加速建構不對稱戰力；此外，也要展現靈活敏捷的應變能力，並結合「全社會防衛韌性」，將國防信念深耕到每一個基層官兵、每一位國人心中，展現捍衛民主自由的決心。賴清德上午主持「中華民國115年3月份將官晉任授階典禮」，包含總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等人出席。賴清德表示，恭喜江秉璁，晉任少將，要致上誠摯的祝賀，也要向一路在背後支持的寶眷，表達最深的感謝。賴清德說，江將軍身為C-130運輸機資深飛行員，長年投身空運、戰備整備等任務，憑藉豐富的飛行經驗與空中指揮能力，確保國軍各項戰術轉移、物資運補、以及人道救援等任務，都能夠圓滿達成。賴清德提到，江將軍在歷次聯合演訓和重大任務中，都展現沉著冷靜的判斷與精準的飛行技術，期許未來接任副聯隊長新職後， 能以更高視野，來強化戰備整備，深化聯合作戰效能，確保空戰在關鍵時刻，能迅速到位、穩健發揮。賴清德說，現今，台灣面對快速變動的區域情勢與複合式威脅，國軍應持續邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的目標，並結合科技與制度創新，運用AI人工智慧與先進科技，加速建構不對稱戰力。賴清德進一步說，國軍也要展現靈活敏捷的應變能力，並結合「全社會防衛韌性」，將國防信念深耕到每一個基層官兵、每一位國人心中，展現捍衛民主自由的決心。賴清德提到，要再次感謝現場的寶眷，當國軍最有力的後盾，軍人的榮耀背後，是軍眷無數日夜的支持與體諒，非常感謝各位。