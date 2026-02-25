LINE相簿無法存影片，因此很多人會習慣把影片上傳到LINE記事本，根據LINE台灣今（25）天公告「4月27日起停止記事本新增影片上傳」，官方指出，該功能的調整是為了確保服務穩定與整體效能優化，日本、泰國都已經率先施行，但在LINE社群的記事本上傳影片的功能可繼續使用。該功能的結束是否暗示全新付費會員制度「LINE Premium」快來了？目前尚未答案。
根據LINE官方公告，此次變更主要影響的是一般聊天室內的「記事本」功能。自4月27日起，台灣用戶將無法再上傳新的影片至記事本，同時也無法編輯既有影片內容。既有已上傳的影片從公告來看尚未確定是否能繼續保留或是有期限的保留，《NOWNEWS今日新聞》詢問LINE台灣官方，還沒有進一步的答案。
4月27日LINE記事本功能異動重點：
1.4月27日起停止「記事本」新增影片上傳
2.已上傳影片無法再編輯
3.LINE社群內的記事本功能不受影響
官方特別強調，「LINE社群」內的記事本仍可持續上傳影片。換言之，若用戶是透過社群功能經營社團或粉絲群，影片分享並不會受本次調整波及。差別在於，一般一對一或群組聊天室的記事本將不再支援影片新增。
對於習慣把記事本當「私人雲端硬碟」的用戶來說，未來若仍有影片保存需求，建議改用雲端儲存服務或直接透過社群記事本功能操作。至於是否在為今年上半年即將要推出的全新付費會員制度「LINE Premium」鋪路，目前尚未答案。
LINE Premium／是什麼？
LINE Premium 是 LINE 在台灣即將推出的一項「付費會員訂閱服務」，目的在於讓使用者在免費版之外，可透過月費訂閱方式獲得「進階通訊功能」與「LINE 家族服務」的專屬權益。
LINE Premium／台灣預計何時推出？
LINE Premium會員計畫繼在日本與泰國推出後，台灣將成為第三個導入市場，預計2026年上半年正式上線，
LINE Premium／費用
每月訂閱費用165元
LINE Premium會員5項通訊軟體進階功能
1.自選個人檔案：除了原本的個人檔案，可額外建立兩組個人檔案，針對工作、家庭、社交等不同需求，使用不同的大頭照與暱稱，並選擇向哪些好友來顯示特定個人檔案。
2.相簿功能升級：可從聊天室直接儲存影片到LINE中的相簿，也可上傳原始畫質的照片，輕鬆與群組成員共享珍貴回憶。LINE Premium會員可於LINE相簿存放 100 支影片，每支影片長度上限5分鐘或200MB，照片與影片合計共可存放1000個檔案。
3.進階備份：不只文字，聊天室中傳送的照片、影片、語音、檔案等所有內容，都能自動備份至LINE雲端，不怕過期無法存取。備份容量上限為100GB，換機時即使是換到不同系統（iOS、Android）的手機裝置，也能輕鬆匯入備份，不再擔心資料遺失。
4.應用程式圖示：將會有各種繽紛的特別設計款式，與不定時推出與特定IP合作的期間限定版本，讓每次點開LINE時帶來更多樂趣。
5.應用程式字型：除現行的預設字型與芫荽體外，預計提供更多樣的字型選擇，瀏覽訊息與各種內容時更賞心悅目，帶來不一樣的全新感受。
資料來源：LINE
