台灣去年全年出口額6407.5億美元，年增34.9%，今年元月出口657.71億美元，年增69.9%。謝金河在臉書發文提到，AI持續暢旺，出口爆量，他也點名遠雄港成為AI供應鏈的隱形房東，AMD和輝達都在遠雄港當租客，未來會是AI供應鏈的敏感指標。
謝金河表示，農曆春節前夕，他帶領先探的團隊去實地考察遠雄港，真正感受到百聞不如一見的實境，前經濟部長郭智輝的境內關外的理想全在這裡體現。來到遠雄港，這個有「港」的公司，並沒有臨港口，而是空港。他的全稱是遠雄自貿港投資控股公司，1991年成立，趙藤雄請來民航局出身的葉鈞耀出任董事長。葉董事長接待時特別提到他從民航局到遠雄港已經工作38年。
謝金河帶著團隊一行人參觀了貨物進關，出關的處理，也參觀了境內關外自貿區內的大樓，這些大樓剛開始出租率並不高，這三年AI崛起，遠雄港的14棟大樓也幾乎滿租，輝達，AMD，鴻百都在這裡。台灣出口的伺服器，機櫃在這裡完成打包，裝箱直接出貨。遠雄港與機場有直接通道，直接到匣口。
謝金河指出，台灣去年全年出口額6407.5億美元，年增34.9%，今年元月出口657.71億美元，年增69.9%，這其中出口到美國212.84億美元，年成長151.8%，對美國的貿易順差高達171.8億美元，占比來到32.4%，這已經遠遠超過對中國出口160.25億美元，順差65.16億美元，占比24.4%。今年如果AI持續暢旺，台灣對美國的順差可能在2000億美元左右，這是大家從來沒有見過的大時代。
謝金河坦言，其實也很想看看生鮮食物的進口，很多新鮮食材進口，為了保鮮，很多工作人員都擠在匣口準備提領，這個畫面一定很熱鬧。
謝金河認為，AI盛況帶給遠雄港的大未來！在35年前，趙藤雄在大園買下大片土地，因為鄰近機場，才有遠雄港自貿區的誕生。這三年AI崛起，台灣的出口暴量，遠雄港終於有角色，未來會是AI供應鏈的敏感指標！
