立法院昨（24）日針對總統賴清德國情報告進行朝野協商，立法院長韓國瑜提議讓總統在1個小時後休息10分鐘，畢竟總統66，「要考慮一下他的攝護腺」。對此，台北市長蔣萬安今受訪被問及此事，他直呼韓院長就是很幽默，但對於總統報告，他認為還是應採實問實答。立法院昨針對賴總統國情報告進行朝野協商，韓國瑜雖提出折衷方案，但仍協商未果。蔣萬安今認為，韓院長雖然是很幽默，但他認為重點是賴總統到立法院國情報告，還是希望可以實問實答。韓國瑜昨建議賴總統國情報告全程以2小時為限，由總統報告30分鐘後，各黨團推派立委發言，建議國民黨5人、民進黨5人、民眾黨2人，共12位委員，發言時間約1小時，再由總統回應說明。韓國瑜也發揮一貫的幽默感表示，總統66歲，要考慮他的攝護腺，建議1小時後讓總統休息10分鐘。不過，協商最後仍未果，將擇期再次協商。