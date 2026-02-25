我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立院黨團24日選出新任幹部，「萬年總召」柯建銘退位，由前副院長蔡其昌接任，另外新任幹事長是莊瑞雄、新任書記長是范雲。國民黨前立委游毓蘭說，柯建銘過去並非無法溝通的人，但去年大罷免的表現，卻讓她很心酸，如今柯建銘卸任，只是大罷免後的犧牲打。游毓蘭曾在2020年起擔任4年立委，她提到，雖分屬不同政黨，但她對柯建銘仍抱持敬意，她在4年任期中提出多項建議，若非柯建銘支持，恐難以推動。游毓蘭提到，兩人首次正面交鋒是在2020年2月24日，立法院就《新冠肺炎紓困特別條例》進行黨團協商。當時她初任立委，對議事運作仍不熟悉，但仍主動爭取發言機會，在協商中多次表達意見，盼為警消爭取資源，並提醒防疫指揮官權限過大問題。她表示，當時柯建銘請內政部與行政院代表就條文文字進行調整，並保證雖相關補助經費編列於衛福部，仍會兼顧警察、消防與移民人員權益。她指出，相關承諾在四年間均有落實，後續追加防疫預算時，也協助警消納入公費防疫保險。游毓蘭說，之後她也為移民人員爭取納入警察、消防、海巡醫療照護方案時，雖預算規模不大，但過程屢遇阻力，最後也是在柯建銘協調下完成。她並提到，任內若遇基層警察同仁陳情人事困難，因自身立場難以直接施力，也是靠請託柯建銘協助處理。游毓蘭指出，柯建銘理解她在警消與公共安全議題上多採跨黨派立場，因而給予必要協助，包括推動多年未調整的警勤加給順利過關。她認為，這些合作經驗讓她對柯建銘留下不同於外界印象的觀察。如今柯建銘卸任，她說，大罷免的相關決策，事後也證明早在2020年1月大選結束後，就是由總統賴清德主導的決策。