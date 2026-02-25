我是廣告 請繼續往下閱讀

美國《紐約時報》發出長篇調查，表示美國政府多年來反覆警告矽谷高層，若中國對台動武、切斷晶片供應，將面臨庫存短缺危機，因此極欲擺脫台灣晶片依賴，但事實仍是難以撼動。對此，學者表示，短期看來，台積電不斷在墊高競爭對手追趕的門檻，美國想完全扶持半導體產業，這塊確實是越來越難。紐時調查指出，美國總統川普雖利用關稅政策，迫使台廠赴美設廠，試圖擴大美國的晶片產量，但是根據全球半導體協會（SEMI）的資料，由於各國也將投入巨資擴廠，到2030年美國在全球半導體產量中的占比仍將維持10%，與2020年呼籲改革時幾乎相同。此外，紐約時報更披露，去年輝達執行長黃仁勳飛往鳳凰城參觀台積電工廠，該廠正生產輝達首款在美國製造的AI晶片，他稱這是「歷史性時刻」，象徵美國製造業的重要一步，但他並未提到這顆晶片其實仍需送回台灣封裝，意味著美國晶片業仍需要台灣。對此，台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真今日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，從川普在美國最高法院判決關稅的記者會上，特別提到「台灣偷走美國晶片」這件事來看，台灣的晶片地位確實是難以撼動的。即便美國政府注資了英特爾，輝達，其他美國巨頭也都有注資，但劉佩真直言，大家也知道兩家業者（英特爾與三星）現階段還拿不出真正能讓重量級客戶滿意的良率與產量。所以短期看來，台積電不斷在墊高競爭對手追趕的門檻，這塊確實是越來越難（被超越）。美方現在只能透過232條款等手段，持續讓台灣廠商意識到，不論最高法院如何判決或未來關稅如何變化，台灣先前承諾投資美國半導體供應鏈的部分，已經是不可撤回的既定事實，美方必須抓住這一點，因為這攸關美國經濟的存亡。劉佩真也分析，美國在半導體的強項是晶片設計和IDM（垂直整合製造）的部分，而在這個部分，她指出，2奈米在今年進入大幅量產的爬坡期，加上CoWoS部分產量也持續翻高。更何況台積電針對矽光子或下一代先進封裝技術也都有所琢磨，這等於是持續地「擠壓群雄」，制壓了三星和英特爾。台積電也大幅增加了資本支出，像今年創下新高，其實都是用技術與資本來締造一個競爭對手無法跨越的護城河。且台積電的角色已經從過去較單純的晶圓代工，朝AI所需要的「晶圓代工 2.0」（Foundry 2.0）定義邁進。也就是說，劉佩真提到，也正因台積電的主要客戶就在美國，而美國現正如火如荼地推進AI基礎設施，包括推動類似「曼哈頓計劃」的創世紀任務，或是科技部隊等動作，顯然台灣半導體在當中扮演的角色依舊是重中之重。美國十分覬覦台灣半導體的優勢，但劉她還提到，美方也藉此機會，在兩岸軍事緊張程度未減的情況下，基於風險韌性的考量，希望能達成先前商務部長盧特尼克所說的「四六分」產能概念，他們極力希望台積電相關供應鏈能新增產能，也能夠有一部分轉往美國，這就是確保美國本土擁有落地的生產供應鏈生態系，以防未來兩岸萬一發生衝突或擦槍走火時，可能較不至於立即出現斷鏈危機。