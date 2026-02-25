我是廣告 請繼續往下閱讀

港星游飈昨（24）日傳出死訊，享年57歲，好友黃文標證實，游飈本月12日在辦公室和客戶談事情時，突然身體不適，馬上叫救護車送醫，醫師診斷為腦出血，昏迷數日後於昨晚10點前過世。而游飈從TVB發跡，待了23年後跳槽，他坦言當時的月薪換算成台幣只有42000萬元，比大樓保全還低，實在難以養家活口，後來靠創業收入翻倍。游飈有TVB「御用爛仔」之稱，根據《香港01》報導，游飈於2月12日在辦公室和客戶見面時，突然身體不適，馬上請黃文標叫救護車，未料他在到院前就已經陷入昏迷，醫師診斷為腦出血，昏迷多日後在昨晚撒手人寰。游飈1989年加入TVB，許多片子都找他演爛仔角色，還有「御用爛仔」的稱號，即便都是配角也闖出名號，像是《大時代》、《搜神傳》中都有他的身影。游飈在2012年離開TVB，跳槽到香港電視（HKTV），他曾透露離開原因是薪水太少，月薪僅1萬500萬元港幣（約新台幣42000元）比大樓的保全還低，這樣的收入要養家實在太困難，後來更直接離開演藝圈。游飈已婚還有一個女兒游菜，在退出演藝圈之前，他早在2004年創立環境工程公司，成為去甲醛專家，雖然當時常常被酸只是個演戲的，到底懂不懂，但憑著專業與努力，也將事業做得有聲有色，新冠肺炎期間，游飈代理的抗菌產品賣到斷貨，一支100毫升的就要700多元港幣（約新台幣2800元），好友黃文標也加入他的銷售部。