南部一所高中的高二畢業旅行近日引發爭議，Threads網友「@ocean._.minnnng」昨（24）日分享畢旅家長同意書，3天2夜行程包括台中文化創意園區、一中商圈、審計新村、城市探索與麗寶樂園，每人費用5250元，其中4餐需自理，住宿為苗栗尚順君樂飯店，且學校規定須投票率達85%才成行。貼文曝光後，引發4.7萬讚與逾百萬瀏覽，不少網友都傻眼批評內容空洞、行程一點都不有趣，「毀了一堆人的高中畢旅回憶。」
高中畢旅3天2夜要繳5千元！4餐自理、行程表超空傻眼
Threads網友「@ocean._.minnnng」24日曬出高二畢旅家長同意書，只見上頭寫著畢旅日期為4月22（三）至4月24日（五），每人費用需繳交5250元，並已列出3天行程安排，完整行程後續將公布於各班班長群組。
根據家長同意書上的行程內容，4月22日第一天上午前往「台中文化創意園區」，中午安排至「一中商圈」自由活動，午餐自理；下午前往「審計新村」，行程結束後至苗栗尚順君樂飯店休息。
4月23日第二天行程從9點30開始，學生上午可自由選擇「A.旅行社規劃」或「B.各班規劃（一班一輛遊覽車，集體行動）」，續為「城市探索」行程，，當天午餐與晚餐均需自理，晚間19點回到苗栗尚順君樂飯店休息。4月24日一整天的行程則是「麗寶樂園」，午餐同樣自理，活動結束後即返校回家。
原PO看完行程後傻眼，不禁直呼：「誰家學校畢旅這麼X！」更透露學校規定，畢旅需投票率超過八成五，否則就會取消不辦，「一年級已經取消過一次了。」
5千元畢旅行程被轟爆！萬人怒了：里長團還比較好玩
貼文曝光後，短時間內就吸引4.7萬讚、138.4萬瀏覽量，網友們紛紛看傻留言，「全部字出現最多次就是自理」、「就是花錢叫車載你們到台中、各逛一天的街，然後再花錢幫你們訂過夜的房間，最後再幫你們買麗寶樂園的入場券」、「審計新村擠一個學校整個年級是瘋了嗎 」、「超好笑，叫你們在苗栗城市探索，有啥好探索的超級無聊」、「在家自言自語都比這個好玩」、「行程超爛，當學生是盤子」。
也有人緩頰，認為重點還是和同學創造美好回憶，「其實如果價格合理，不管去哪，跟著同學朋友一起出門的回憶大過於行程的安排耶！可以自由逛逛的感覺也很好」、「我看一下是覺得不貴，地點沒有多大想法，畢業旅行是讓我們有更多時間和同學相處，留下美好的回憶」、「自己安排行程很好啊，不然都固定模式，又要被噴貴又不好玩」。
但不少人都建議原PO，乾脆省下這筆錢改和朋友出去玩，「感覺就是隨便丟一個表出來交差，反正最後大家都不去，學校還省事」、「這要是改不了，你們朋友圈請假，自己安排行程還比較有趣」、「建議你們班上真的想畢旅的自己請假揪一揪出去玩」、「香港或是澳門機＋酒自由行，行程自己排，都比這個划算」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Threads網友「@ocean._.minnnng」24日曬出高二畢旅家長同意書，只見上頭寫著畢旅日期為4月22（三）至4月24日（五），每人費用需繳交5250元，並已列出3天行程安排，完整行程後續將公布於各班班長群組。
根據家長同意書上的行程內容，4月22日第一天上午前往「台中文化創意園區」，中午安排至「一中商圈」自由活動，午餐自理；下午前往「審計新村」，行程結束後至苗栗尚順君樂飯店休息。
4月23日第二天行程從9點30開始，學生上午可自由選擇「A.旅行社規劃」或「B.各班規劃（一班一輛遊覽車，集體行動）」，續為「城市探索」行程，，當天午餐與晚餐均需自理，晚間19點回到苗栗尚順君樂飯店休息。4月24日一整天的行程則是「麗寶樂園」，午餐同樣自理，活動結束後即返校回家。
5千元畢旅行程被轟爆！萬人怒了：里長團還比較好玩
貼文曝光後，短時間內就吸引4.7萬讚、138.4萬瀏覽量，網友們紛紛看傻留言，「全部字出現最多次就是自理」、「就是花錢叫車載你們到台中、各逛一天的街，然後再花錢幫你們訂過夜的房間，最後再幫你們買麗寶樂園的入場券」、「審計新村擠一個學校整個年級是瘋了嗎 」、「超好笑，叫你們在苗栗城市探索，有啥好探索的超級無聊」、「在家自言自語都比這個好玩」、「行程超爛，當學生是盤子」。
也有人緩頰，認為重點還是和同學創造美好回憶，「其實如果價格合理，不管去哪，跟著同學朋友一起出門的回憶大過於行程的安排耶！可以自由逛逛的感覺也很好」、「我看一下是覺得不貴，地點沒有多大想法，畢業旅行是讓我們有更多時間和同學相處，留下美好的回憶」、「自己安排行程很好啊，不然都固定模式，又要被噴貴又不好玩」。
但不少人都建議原PO，乾脆省下這筆錢改和朋友出去玩，「感覺就是隨便丟一個表出來交差，反正最後大家都不去，學校還省事」、「這要是改不了，你們朋友圈請假，自己安排行程還比較有趣」、「建議你們班上真的想畢旅的自己請假揪一揪出去玩」、「香港或是澳門機＋酒自由行，行程自己排，都比這個划算」。