台北花園大酒店表示，迎接將到來的3月女王月，將於2026年3月1日至3月31日推出「三月女王節」餐飲優惠活動。凡於饗聚廚房或PRIME ONE牛排館三位成人同行用餐，且至少包含一名女性，其中一位的身分證字號及生日年月日內含一組數字「3與8」，即可享第三位餐費38折優惠，優惠者將以376元暢饗飯店吃到飽百道料理。而台北美福大飯店的彩匯自助餐廳，則有四人同行，壽星本人享半價之優惠。
台北花園大酒店提到，飯店內的吃到飽餐廳「饗聚廚房」以多國風味自助百匯聞名，匯聚中、西、日、泰、馬來西亞及越南等特色料理，並提供哈根達斯冰淇淋、經典飲品及啤酒無限暢飲。
第三名享38折 優惠者最低只要376元
「饗聚廚房」平日午餐、晚餐及假日下午茶成人原價每位899元+10%，假日午餐及晚餐成人每位 1099 元+10%，此次在3月推出優惠活動，只要三人同行且需包含至少一名女性，三位之中任一人的身分證字號及生日年月日內含一組數字「3與8」，即可享第三位餐費38折優惠，優惠者折扣後等於最低只要376元（899元+10%乘以38折）。
牛排館單人套餐2280元起 3月同樣享有第三人38折優惠
另外榮獲米其林餐盤推薦的 PRIME ONE 牛排館，則主打頂級熟成牛排套餐，精選美國及澳洲各國牧場肉品，以乾式或濕式熟成技術呈現。單人套餐2280 元起+10%，內容包括手工麵包、冷前菜、熱前菜、湯品、主菜、配菜、甜點及飲品，同樣可享有若對中身份證號碼，將有第三人38折之優惠。
台北美福飯店推「慶生食刻 彩匯相聚」 四人同行壽星本人半價
大打折扣戰的還有台北美福大飯店，彩匯自助餐廳將於3月開始至12月，為壽星量身打造「慶生食刻 彩匯相聚」優惠專案，於平日午、晚餐時段，四人同行即享當月壽星半價優惠。此外更持續深耕會員福利，免費申辦的「美福集點卡」，入會即贈送500元電子餐飲抵用券，於生日當月可享指定房型買一送一，年度累積消費成為金卡以上會員，更享有指定餐廳用餐兩人同行一人免費的專屬優惠。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
第三名享38折 優惠者最低只要376元
「饗聚廚房」平日午餐、晚餐及假日下午茶成人原價每位899元+10%，假日午餐及晚餐成人每位 1099 元+10%，此次在3月推出優惠活動，只要三人同行且需包含至少一名女性，三位之中任一人的身分證字號及生日年月日內含一組數字「3與8」，即可享第三位餐費38折優惠，優惠者折扣後等於最低只要376元（899元+10%乘以38折）。
牛排館單人套餐2280元起 3月同樣享有第三人38折優惠
另外榮獲米其林餐盤推薦的 PRIME ONE 牛排館，則主打頂級熟成牛排套餐，精選美國及澳洲各國牧場肉品，以乾式或濕式熟成技術呈現。單人套餐2280 元起+10%，內容包括手工麵包、冷前菜、熱前菜、湯品、主菜、配菜、甜點及飲品，同樣可享有若對中身份證號碼，將有第三人38折之優惠。
台北美福飯店推「慶生食刻 彩匯相聚」 四人同行壽星本人半價
大打折扣戰的還有台北美福大飯店，彩匯自助餐廳將於3月開始至12月，為壽星量身打造「慶生食刻 彩匯相聚」優惠專案，於平日午、晚餐時段，四人同行即享當月壽星半價優惠。此外更持續深耕會員福利，免費申辦的「美福集點卡」，入會即贈送500元電子餐飲抵用券，於生日當月可享指定房型買一送一，年度累積消費成為金卡以上會員，更享有指定餐廳用餐兩人同行一人免費的專屬優惠。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！