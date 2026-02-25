我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）在美東時間24日晚間9時、台灣時間25日早上10時，在國會大廈發表他第二任總統任期的首份國情咨文，開場就嗨喊「美國回來了！」強調現在就是美國的黃金時代，談到關稅議題時，川普再抨擊最高法院的裁決讓人遺憾，但反而讓他擁有「更強大」的籌碼，川普重申關稅將會繼續，並透露幾乎所有其他國家都希望維持目前已經與美國達成的協議。川普在國情咨文演說期間頻頻獲得全場起立歡呼，談話內容涵括各個施政面向，而在提到關稅議題時，川普說最高法院的裁決「令人遺憾」，值得注意的是，川普說這句話時，有4位大法官就坐在台下前排的位置。川普強調，「關稅是由外國支付，我們獲得的這些收入，實際上正在拯救我們的國家」。川普說最高法院的裁決反而讓他擁有「更強大」的籌碼，可以對其他國家實施更嚴厲的關稅措施。不過，川普補充指出，幾乎所有其他國家都希望維持目前已經與美國達成的協議。川普談到關稅的成功時，也再次提到許多國家在過去多年來「坑騙」了美國，「每個人都知道這一點，就連民主黨人也知道」。川普保證關稅將繼續實施，並稱「國會無須就關稅問題採取行動」。不過，川普最新根據1974年《貿易法》第122條所徵收的關稅，依法只能持續150天，之後若要繼續則需要通過國會授權，目前不確定川普所說國會無需採取行動是什麼意思。