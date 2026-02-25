我是廣告 請繼續往下閱讀

▲亞尼克新品「宇治抹茶鮮莓生乳捲切片」。（圖／亞尼克提供）

▲麻古茶坊在草莓季推出「酪梨草莓甘露」新品，以及芝芝草莓果粒、草莓果粒波波。（圖／麻古茶坊提供）

甜點與手搖飲市場推出話題新品。生乳捲名店亞尼克以尋味茶香之巔、極致雙茶饗宴為主題，攜手日本「堀井七茗園」推出「京都宇治茶季」，打造全系列17款宇治抹茶、宇治焙茶甜點。麻古茶坊則在草莓季推出「酪梨草莓甘露」新品，以及芝芝草莓果粒、草莓果粒波波。亞尼克「京都宇治茶季」全系列17款商品，包含7款生乳捲、3款圓形蛋糕以及7款切片點心。宇治一番茶系列以茶香倍濃、脆皮、拉花三大亮點奢華登場。最受期待的生乳捲新品，包括「極濃宇治焙茶生乳捲」、「宇治抹茶脆皮巧克力生乳捲」、「雪天使抹茶生乳捲」、YTM限定「生乳捲BUBU切片組-宇治茶」以及7-ELEVEN通路限定「宇治抹茶蕨餅生乳捲」等，另有限時回歸「黑金宇治抹茶生乳捲」與常態熱銷的「宇治抹茶生乳捲」總共七款可選擇，即日起至4月30日於全通路期間限定販售。宇治抹茶奢寵小點包含「北海道黑酷曲-宇治抹茶」、「宇治抹茶巴斯克生起司」、「宇治焙茶巴斯克生起司」、「宇治抹茶迷你巴斯克」、「宇治抹茶鮮莓生乳捲切片」、 「法式甜甜圈泡芙-宇治抹茶」、「北海道泡芙蛋糕-抹茶蕨餅」等。此外，亞尼克YTM(蛋糕販賣機)限定「生乳捲驚喜盲盒」，即日起全台66站點可以天天買到，每檔期以四種不同口味組合出各式驚喜。即日起至3月31日，全新生乳捲盲盒集合經典的「特黑巧克力生乳捲」、「焦糖瑪奇朵生乳捲」，還有機會吃到最新京都宇治茶季倍濃昇級的「極濃宇治焙茶生乳捲」，第四款口味則是生乳捲也加入香菜宇宙，推出YTM限定獵奇口味「香菜花生生乳捲」。草莓季向來是手搖市場的年度熱門檔期，從風味、外型到話題性，各品牌輪番上陣，迎品牌創立第18 年，麻古在草莓季紅海戰場出手，全新推出「酪梨草莓甘露」，以酪梨冰沙為基底，融合新鮮草莓果粒切丁，帶來介於甜品與果飲的獨特體驗。「芝芝草莓果粒」則以鹹甜交錯的芝芝奶蓋，搭配草莓冰沙與果粒層次，展現甜點系的風味輪廓，受到偏好濃香口感族群的青睞；而「草莓果粒波波」則回應喜愛咀嚼感的消費者需求，透過草莓果粒的清脆與Q彈波波的組合，打造ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ且輕盈耐喝的巧妙口感。