▲海基會董事長蘇嘉全在「2026大陸台商春節活動」上台致詞。（圖／記者顏幸如攝，2026.02.25）

▲台中市政府在賴清德到訪台中的前一晚，臨時取消鄭照新的公務行程。（圖／台中市政府提供，2026.02.25）

總統賴清德昨天中午到台中，出席海基會「2026大陸台商春節活動」，市府原派副市長鄭照新出席卻臨時取消，但當天上午市長盧秀燕對外發言，卻連提3次賴清德，被解讀為復出爭取2028的起手式，卻連最基本的盡地主之誼都不願意。鄭照新今澄清，市府得知活動資訊後，基於禮節主動要陪伴接待總統，但被海基會「婉謝」，只得取消他的行程。以往海基會的「大陸台商春節活動」多在台北舉辦，今年改到台中漢翔公司旁的翔園文旅，共有360名台商與會。總統賴清德親自到場發表10多分鐘有關經貿發展、兩岸和平的重要談話，海峽交流基金會董事長蘇嘉全、陸委會主委邱垂正也先後致詞。台中市的台商比例全台最高，此活動早在過年前就於地方傳開，市府原安排副市長鄭照新出席，卻於活動前一晚臨時取消。市長盧秀燕昨天開工上班，第一個公開行程就3度提到總統賴清德，強烈的針對性，外界解讀是有意重回2028戰鬥位置的起手式，同時批評國家元首下鄉卻被盧秀燕視而不見，相較彰化縣長王惠美，即使分屬不同政黨，只要非選舉行程必定出席的大格局，盧秀燕連盡地主之誼的基本禮貌都沒有。原本市府幕僚僅透露取消行程的原因是「沒接到主辦單位邀請」，鄭照新今（25）日直白說「我被拒絕了」！他表示市府獲知總統要來，基於禮節主動要陪伴接待，不料幕僚人員前一天接洽時，竟被海基會「婉謝」。他笑說，市府絕非不懂禮數，但究竟是中市府不懂海基會的規矩，還是海基會不懂地方的禮節，他也不清楚，更無從得知總統府是否掌握此事，市府被婉謝後，連台商的地方主管機關台中市經發局，都未派員參加這場活動。