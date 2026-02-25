我是廣告 請繼續往下閱讀

55688推出應援三連發：

a-We第二波貼圖：臺灣的棒球應援玄學

▲文化外交大使a-We貼圖「a-We發功！臺灣的棒球應援玄學」。（圖／文化部提供）

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將登場，中華隊在日本東京巨蛋首場比賽將在3月5日迎戰澳洲，各界推出各類型應援方式。55688啟動「Team Taiwan應援三連發」包括穿穿著中華隊球衣搭專車打卡送機場接送等。文化部也推出文化外交大使a-We的棒球應援玄學LINE貼圖，陪伴球迷度過每一場熱血沸騰的賽事。不少台灣球迷將隨中華隊「遠征」力挺台灣隊長陳傑憲領軍的中華隊，55688機場接送服務詢問度大幅飆升，55688集團發言人林念穎表示，棒球是臺灣人的靈魂，55688機場接送化身為應援前哨站，讓球迷從踏出家門那一刻起，就進入應援模式。熱血上車應援團：2月25日至3月20日，球迷凡穿著中華隊球衣或應援服搭乘55688機場接送專車，並依活動規範完成合照上傳打卡至個人Facebook或Instagram（設定公開），同時加上#55688挺台灣、#TeamTaiwan，至活動表單填寫完整資訊，即可享有「再送一趟機場接送」專屬優惠（價值$1100，限量300組）。全民集氣挺棒球： 球迷只要在台灣大車隊 TaiwanTaxi Facebook粉絲專頁「指定貼文」為中華隊加油，免抽獎即可直接獲得 300元 機場接送優惠券（不限名額）。神準決勝預言家： 賽程期間，參與台灣大車隊 TaiwanTaxi Facebook粉絲專頁「互動遊戲」，預測中華隊比賽結果，有機會抽中800元機場接送抵用券。（獎項5名）文化部則推出的二波a-We貼圖，本次以棒球賽季量身打造的貼圖「a-We發功！臺灣的棒球應援玄學」即日起在LINE全球同步上架，把臺灣人熟知的棒球「應援玄學」融入16張動態貼圖中，包括祈求「骰到六啦！」的大好運、應援神曲高唱的「吼吼吼吼吼吼吼」、守備時的必備口號「三振他」、進攻時的「全壘打」，甚至神秘結印的「玄學發功」手勢等。除了線上貼圖應援，a-We也將實體現身，特別從動態貼圖中精選4款設計，製作成限量「應援貼紙包」，包含「TEAM TAIWAN」、「玄學發功」造型貼紙，以及充滿鬥志的「必勝」、「骰到六啦！」紋身貼紙。其中3000份將直送日本，在3月6日「臺日大戰」當天在東京轉播場地免費發放，當然在臺灣的相關應援活動也有機會獲得，邀請大家在日本、臺灣同步轉印「a-We」的玄學力量，一起為TEAM TAIWAN大聲加油。