民進黨立法院黨團「萬年總召」柯建銘正式交棒，由綠委蔡其昌接棒，對於外界質疑此舉為總統賴清德「德意志」的展現，蔡其昌今（25）日受訪時直言，總統將手伸至立院有其難度，且不可能影響所有黨團成員，「你去問堅哥（王世堅），看是不是總統說怎樣就怎樣？」蔡其昌今天接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，對於被指是貫徹「德意志」，蔡受訪時直呼，「這個有很大的誤解成分！」他說，總統手要伸進來立法院有一定難度，這是民進黨的文化跟傳統，若賴清德一定要這麼做，其實有更多的手段，「大家不要忘記，柯建銘總召是不分區立委，賴總統是黨主席，若賴清德真的對柯建銘是恨之入骨，根本連總召都不需要談」。蔡其昌坦言，賴清德跟柯建銘或許從大罷免一路以來，可能有些意見相左，但這很正常，這都是民主政黨內部很正常的文化、現象，「在這情況底下，他們意見不同，這絕對是事實，沒有什麼好隱瞞的」，他跟賴清德也不見得什麼意見都一樣。蔡其昌直言，賴清德是總統有其影響力，但能不能去影響民進黨團所有成員？100%不可能，「你去問堅哥（王世堅），看是不是總統說怎樣就怎樣？去問比較悍、資深的委員，你問邱議瑩委員...」；他認為，講出這些話的，都是抽象式概念在思考每個政黨文化的運作，民進黨沒有辦法這樣。