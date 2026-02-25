我是廣告 請繼續往下閱讀

被譽為「電玩殺手」的基隆地檢署林姓檢察官，驚傳成「高利貸吸血鬼」！近日檢調接獲檢舉，林檢涉嫌向包商發放高利貸，年息竟高出法定利率十餘倍，甚至大膽選在地檢署停車場收受375萬元月息；更在對方無力償還時，涉嫌強逼包商簽下1億元的虛構債務。調查局北機站今（25）晨發動大動作搜索，全案依《貪污治罪條例》藉勢藉端勒索財物等重罪偵辦，重創司法形象。據《自由時報》報導，檢調單位接獲檢舉，基隆地檢署林姓檢察官涉嫌自2022年起，透過蔣姓前妻媒介，長期向高姓包商發放高利貸。林檢涉嫌收受月息高達3.5分至5.6分，年息甚至超過法定利率10餘倍，並要求包商每月提領375萬元利息，至地檢署地下停車場面交。隨著包商無力償還，林檢竟逼迫高姓包商父子承認1億元虛假債務，並恐嚇款項來自「同事」，股東更包含警界與政壇人士。調查顯示，林檢疑似利用前妻及李姓前女工友擔任白手套洗錢，實際放款金額恐超過外界所知的2230萬元。據了解，林姓檢察官為司法官訓練所第49期結業，過往辦案績效卓越，任職南投地檢署時曾一舉瓦解山老鼠集團，調任基隆地檢署後更指揮警方大規模掃蕩電玩店，被警界譽為「電玩殺手」，如今從掃蕩不法的「殺手」淪為被清查的「自己人」，前後落差之大，令司法圈深感震驚。