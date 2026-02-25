我是廣告 請繼續往下閱讀

▲根據104人力銀行大數據，最近5年畢業生第1份正職工作薪資中位數，工程學群與資訊學群同為4.2萬，居18學群之冠。（圖／104人力銀行提供）

學測成績今（25）日公布，而放榜後也進入選填志願的關鍵期。根據104人力銀行最新觀察，碩士學歷薪資溢價幅度最多的是管理學群，起薪中位數5.3萬，比學士起薪中位數3.6萬，高出47%；工程學群與資訊學群的碩士起薪中位數更上看6.1萬元，居18學群之最、但學士也都有4.2萬的起薪。學測成績公布！大考中心說明各科目五標，其中國文、社會、自然都與前一年一致，英文後標略升1級分、數A五標至少都上升1級分、數B都降低1級分；整體五標還算穩定。104人力銀行則觀察，碩士學歷薪資溢價幅度最多的是管理學群，起薪中位數5.3萬，比學士起薪中位數3.6萬，高出47%；工程學群與資訊學群的碩士起薪中位數更上看6.1萬元，居18學群之最。104人力銀行價值營運部資深經理翁瑀婷建議，考生可再參考企業選才的能力指標，從「即戰力」與「性格優勢」雙向評估，在理想與現實之間，找到最精準的學涯切入點。根據104人力銀行大數據，最近5年畢業生第1份正職工作薪資中位數，工程學群與資訊學群同為4.2萬，居18學群之冠。進入研究所深造後，加值效果更明顯，資訊學群碩士起薪可達6.1萬（學歷加值45%），工程碩士6萬元（學歷加值43%）。翁瑀婷觀察，AI浪潮下，具備深度且關鍵技術的專業人才，職涯薪資起跑點已與其他學群領域拉開差距；管理學群起薪中位數雖從3.6萬起跳，但碩士起薪大幅躍升到5.3萬，學歷鍍金47%的加值幅度最大，呼應企業對整合型人才的渴求；相較文史哲學群大學起薪中位數3.6萬，碩士加值幅度僅11%，單一人文背景已不足以決定職涯高度，跨域整合能力成為突圍關鍵。104人力銀行「學測／分科落點分析」數據顯示，考生的收藏行為反映「選系不選校」的趨勢。在去年學測的學校收藏清單中，中原、輔仁、淡江、東海、逢甲等私立綜合大學獲得最多考生收藏學校；收藏校系排行榜也高度集中於「工程」、「資管」、「數據」。