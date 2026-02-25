我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國香水椰子產業拉警報！粉專「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป๋า」近日轉述泰國椰子水品牌創辦人ณัฐศักดิ์（All Coco）說法，指出當前產地收購價已跌至每顆僅1至2泰銖，價格低到農民幾乎無法維生，整個產業鏈正面臨關鍵危機點。根據貼文內容，目前低價並未讓品牌或工廠獲利暴增，反而造成更嚴重的連鎖反應。當農民收入不足，無力施肥、灌溉與維護果園，導致椰子果實變小、甜度與香氣下降，品質不達標準。品質一旦下滑，將直接衝擊工廠產品競爭力與利潤空間，最終整個產業生態系都可能崩壞。分析指出，價格暴跌的主因之一，是外資資本集團透過「名義持有人（Nominee）」形式掌控供應鏈，從椰子園、收購場到加工與出口一條龍整合。中間商與終端市場同步壓低收購價，使泰國農民與本土製造商失去議價能力。由於泰國國內消費需求不足以抗衡出口市場，價格主導權幾乎掌握在外國買家手中。更令人憂心的是，目前違法工廠數量增加，市場秩序出現漏洞。部分資本方透過設立收購場（俗稱「ล้ง」）直接控制原料來源，再自行加工出口，農民缺乏其他銷售管道，只能被迫接受低價，市場競爭逐漸演變為制度性問題。對此，貼文呼籲消費者行動支持本土品牌，優先選購願意以高於市場價收購、維持品質標準的泰國品牌產品，並協助分享標示「100%真正香水椰子」的商品資訊。發文者也強調，不一定要支持單一品牌，而是希望整體產業能共同存活，而非只剩少數企業壟斷。業界觀察認為，若無法重建公平收購機制與強化監管制度，泰國香水椰子恐從優勢農產淪為價格戰犧牲品。唯有擴大全球需求、提升品牌價值與透明供應鏈，才能讓農民重拾議價能力，讓這項代表泰國風味的經濟作物走向更永續的未來。