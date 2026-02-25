我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電強強滾，帶動台北股市今（25）日攻高！在買單挹注下，台積電盤中最高一度來到2025元新天價，市值也正式突破新台幣52兆元，連帶助攻台股盤中站上35000點關卡，來到35521.54點新高點，上漲820.72點或2.3%。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.32點、來到311.76點，隨然一度跳水翻黑，不過在買盤支撐下成功翻紅，午盤上漲0.5點或0.16%，來到311.94點。帶動台股走高的最大功臣就是權王台積電，以1995元開出後，隨即站上2000點關卡，甚至一路向上衝，盤中最高來到2025元新天價，市值也正式突破52兆元關卡。AI伺服器族群雀躍，廣達、緯創、緯穎股價勁揚，散熱族群如健策、奇鋐漲逾5%，雙鴻漲停。不過記憶體族群熄火，華邦電、南亞科下跌逾4%；PCB族群漲跌互見，欣興、景碩平盤附近震盪，坐擁低軌衛星題材的華通挫近8%，南電漲逾5%，尖點、台光電勁揚。高價股走勢分歧，股王信驊震盪，盤中下跌約1.7%，精測、川湖、健策、奇鋐、富世達、智邦等漲幅逾5%，台股達到「37千金」。