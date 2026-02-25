我是廣告 請繼續往下閱讀

▲彭佳慧和前經紀人鬧翻。（圖／彭佳慧IG）

金曲歌后彭佳慧的前經紀人小恬罹癌，兩人因此結束合作10多年的關係，彭佳慧轉而加入音樂人左光平旗下，對外彭佳慧都說希望小恬好好休養，沒想到小恬卻稱自己是被狠心切割，彭佳慧得知後一個月付她3萬元，說是請她擔任顧問，結果小恬更生氣，認為這是對她的污辱和施捨。對此左光平也回應，希望大家一切安好，和小恬的合作結束深感遺憾。彭佳慧結束和小恬10多年的合作，對外都說希望她好好休息，不要過度操勞，轉頭就加入左光平旗下，根據《鏡週刊》報導，小恬的癌症只是初期，還無需化療，因此想繼續和彭佳慧工作。但彭佳慧單方面解除關係，還說「妳沒小孩賺這麼多錢幹嘛」，讓小恬很心寒，彭佳慧得知小恬的不滿之後，提出1個月付她3萬元的顧問費，結果小恬認為這是對她的羞辱，不需要這種施捨。但圈內也有另外一派的說法，彭佳慧還想衝刺事業，但小恬明顯不夠積極，無法帶領彭佳慧更上一層樓，彭佳慧還要其他同事轉告小恬，要她「認真一點」，對於彭佳慧和小恬的恩怨，左光平回應，「恬姐在過去這些年來是最重要的工作夥伴，工作關係的結束雖然遺憾，但於公於私我們都做過最大的努力。真心希望不要有過多的臆測以及讓這些事變複雜的人，對我們和周遭的人造成了莫須有的傷害。希望大家都一切安好。」