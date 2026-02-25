我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院長韓國瑜昨（24）日出席國民黨「立法實務研討會」，他在會中以古代酷刑「濕紙貼臉」為喻，語重心長地對現場的藍委們說，希望國民黨團不要判斷錯誤，能在困難的情況下，從一團黑暗中找到那一絲一毫的光明。對此，民進黨前立委林濁水表示，韓國瑜如此氣魄，在朝野中獨一無二，令他刮目相看。韓國瑜提到，過去2年立法院經歷了各種衝撞與波折，眾人處於「全覆蓋、無休假」的備戰狀態，一路走來相當不易。他特別引用「化」字與「滿清八旗」的故事，勉勵黨團成員在嚴峻的政局中，應以智慧與勇氣化解危機。韓國瑜還分享了一個清朝酷刑，一名老太監利用薄紙沾水，一層層疊加在人臉上導致窒息，且外表看不出傷痕。他直言，政黨或國家若缺乏觀察力，很容易在不知不覺中陷入「逐層窒息」的困境。韓國瑜強調，一個聰明且有智慧的領導者，必須觀察黨團是否正被一張張「危機的薄紙」扣住，若能及早發現並「一張一張拿掉」，才能趨吉避凶。他希望國民黨團在困境中，能靠智慧與勇敢找到那一絲光芒，帶領大家衝出黑暗。對於韓國瑜以「黑暗中尋光」形容國民黨團處境，林濁水今日凌晨在臉書發文直呼：「精彩、震撼、佩服」，直言韓竟然公開點出國民黨團已陷入「沒有一絲光明的黑暗」，如此氣魄在朝野之間獨一無二，刮目相看！