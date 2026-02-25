我是廣告 請繼續往下閱讀

年後元宵節將登場，台北市燈會成為無菸城市試辦點，引台灣基進台北黨部主委、醫師吳欣岱昨（24）日發文指出，燈會吸菸區嚴重不足，並建議應「每走路3分鐘有1吸菸區」，以減少違規行為、提升政策有效度。不過，該建議引來大批網友撻伐，台北市議員游淑慧也痛批吳欣岱，懂醫學卻不從健康出發，不懂公共政策，卻裝會批評，當醫師為吸菸者講話？那誰替孩子老人說話？游淑慧今發文指出，請問一下，為什麼要燈節活動要讓吸菸夠方便？請問是站在醫學專業，還是站在滿足菸癮便利？在人流擁擠的展區內，要如何廣設方便易達吸菸區？如果吸菸區過於密集，會不會造成二手菸在展區擴散？游淑慧認為，燈節是家庭活動，現場有多少長者、多少孩童？市長要守護的是他們的健康權，不是少數吸菸者的方便。而吳欣岱身為心臟血管專科醫師，理應最清楚吸菸與二手菸對心血管疾病的風險。今天她卻把焦點放在「吸菸區不夠方便」？游淑慧提到，台灣《菸害防制法》早已實施多年，大幅限制室內公共場所吸菸，而校園、醫療機構、政府機關、交通場站全面禁菸，近年更擴大戶外特定區域無菸化，台灣是走在亞洲前段班，吳欣岱卻拿推動禁菸後段班的日本來學習，有點不倫不類。公共政策不是討好每一種行為。當吸菸自由與他人健康權衝突時，優先保護孩子與長者，才叫治理。游淑慧說，吳欣岱若真心關心公共健康，應該站在「降低菸害暴露」這一邊，而不是替吸菸便利辯護。無菸燈節不是政治操作，是城市價值的選擇。我們要的是一個讓人安心呼吸的城市，而不是一個對煙霧視而不見的城市。市府捍衛市民健康只是正常表現。