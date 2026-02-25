我是廣告 請繼續往下閱讀

「萬年總召」柯建銘昨日順利將總召交棒給立委蔡其昌，對此外界評論這是總統暨黨主席賴清德「德意志」的展現，蔡其昌今（25）日接受專訪時表示，這說法有很多誤解，若賴清德一定要這麼做有很多手段，如果真的對柯建銘恨之入骨，那連總召都不需要談了，賴、柯或許從大罷免以來可能意見相左，自己跟賴清德也不見得什麼意見都一樣，總統也不可能去影響民進黨團所有成員，「你去問堅哥（王世堅）、邱議瑩、吳秉叡，看是不是總統說怎樣就怎樣」。對於外界評估換總召是「德意志」展現，蔡其昌表示這有很大的誤解成分，首先總統手要伸進來立法院有一定難度，這是民進黨的文化跟傳統，且如果賴清德一定要這麼做，其實有更多的手段，柯建銘是不分區立委，總統是黨主席，如果賴真的對柯恨之入骨，「那根本連總召都不用談了」，講白話內行的就知道這是什麼意思。蔡其昌說，賴清德跟柯建銘或許從大罷免一路以來，可能有些意見相左，但是這在民主政黨內部尤其是民進黨來說很正常，他們有意見不同，這絕對是事實，沒有什麼好隱瞞的，自己跟賴清德也不見得什麼意見都一樣。蔡其昌表示，賴清德是總統有其影響力，但能不能去影響民進黨團所有成員？內行人都知道不可能百分之百，幾個不分區立委要聽總統的話有可能，但去問問其他民進黨立委，問那些比較悍、比較資深的，「你去問堅哥（王世堅）、邱議瑩、吳秉叡，看是不是總統說怎樣就怎樣」。