金曲歌后彭佳慧的歌聲相當療癒，能撫慰人心，在演藝圈是實力派代表，今（25）日卻被爆出無情切割罹癌的前經紀人，不僅在對方診斷出癌症初期就與之解約，更疑似對前經紀人蘇瑩恬（小恬）口出惡言，酸說：「妳又沒有小孩，賺那麼多錢幹嘛？」此事曝光後重創彭佳慧形象，她的現任經紀人則回應：「真心希望不要有過多的臆測」。據《鏡週刊》報導，彭佳慧在小恬診斷出罹癌後，隨即以希望她好好休息為由，與之解約，改投入資深音樂人左光平旗下。但爆料者稱小恬只是癌症初期，還能正常工作，已與彭佳慧合作10多年，如今卻在遭逢生病打擊時又失去穩定收入來源，讓她內心充滿不甘。據說彭佳慧更曾脫口：「妳又沒有小孩，賺那麼多錢幹嘛？」讓小恬尤為心寒。在收到小恬不滿的抗議的後，彭佳慧與左光平則承諾會給她每月3萬元的顧問費，但小恬認為這是在打發她，感到被羞辱，強調不需要彭佳慧的施捨，雙方因此撕破臉。小恬更在自己的社群開酸真心換絕情，直呼自己這麼多年來，帶了一個沒心沒肺的藝人。對此，左光平今日回應，小恬在過去這些年來是彭佳慧最重要的工作夥伴，工作關係的結束雖然遺憾，但於公於私他們都盡了最大努力，希望不要有過多的臆測以及讓這些事變複雜的人出現，這對他們和周遭的人都造成了莫須有的傷害。回顧彭佳慧2016年憑藉《大齡女子》拿下金曲獎的得獎感言，當時彭佳慧已出道20年，首度拿下最佳華語女歌手獎讓她激動不已，在台上還激動感謝小恬的陪伴，直言：「這些年來讓妳辛苦了」，可見當時雙方交情還很深厚。彭佳慧也曾在2015年演唱會上感謝小恬為她所做的付出，更開玩笑喊：「好啦！我會養妳一輩子」，對比如今現況，格外令人唏噓。