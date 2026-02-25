我是廣告 請繼續往下閱讀

美國《紐約時報》24日報導，美國政府多年來警告矽谷高層，若中國對台動武、切斷晶片供應，美國經濟產恐衰退11%。對此，台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真在記者會說明，美國總統川普在「對等關稅」判決違憲時，特別再點名台灣晶片，凸顯美方急需台灣晶片協助，也會是3月底「川習會」的重要談判籌碼。據《紐約時報》24日以「矽谷長期忽視的台灣晶片災難正逼近」（The Looming Taiwan Chip Disaster That Silicon Valley Has Long Ignored）報導，指出美國聯邦政府長期警告矽谷，過度依賴台灣生產半導體存在風險，包括總統拜登及川普都透過政策企圖改善該狀態。報導中提及，據2022年美國半導體行業協會報告，如果中國對台灣動武，切斷台灣對全世界的晶片供應，將會迎來美國經濟大蕭條以來的經濟危機，經濟下行11%，跌幅相當於2008金融風暴的2倍。但中國同樣無法免於傷害，評估也會經歷16%的經濟衰退。對此，劉佩真在今日台經院記者會說明，20日美國最高等法院宣布《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）違憲時，川普召開記者會就有再次點名台灣晶片問題，凸顯美方現在是非常需要台灣晶片協助，所以他才會這麼急迫，這也是為他在這個三月底「川習會」中最重要的一個談判籌碼。川普在記者會指出，台灣把美國晶片搶走，過去30年都一直在製造晶片、晶片晶片，讓美國企業陷入困境，現在必須由自己來救英特爾（Intel），現在台灣半導體企業都要在美國亞歷桑那州、德州及其他地方蓋廠，因為他們不想支付關稅。劉佩真表示，台灣在半導體供應鏈，特別是先進製程具有重要性，而台積電現在已經不再純粹是一個晶圓代工業者，在這次 AI 的熱潮當中，已順利從過去的純晶圓代工轉型為「Foundry 2.0」的供應商，整合了先進製程、先進封裝，還有矽光子這些前瞻性技術來作為一個全面性競賽。台積電持續壓制Intel 跟三星等競爭對手，今年資本支出也高達520 億美元到 560億美元（約新台幣1.6兆元至1.7兆元）建構起技術跟資本的護城河，讓這些競爭對手無可跨越。她也提及，現階段來說，不管是台積電或是台灣半導體供應鏈，再搭配我們完整的 AI 上中下游，全球供貨站比高，對於支持美國的AI版曼哈頓計畫「創世紀任務」（Genesis Mission）及科技部隊都相當核心。但劉佩真也說，台灣半導體供應鏈現階段礙於美方考量兩岸目前政經情勢比較緊張，所以希望供應鏈可以分散、具有風險韌性，未來台積電以及其他的供應業者仍會以美國為主，因為台積電的客戶7成都是坐落於美國，未來也會高度去滿足客戶對於 AI 以及高效能運算的需求。