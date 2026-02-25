我是廣告 請繼續往下閱讀

在中國國民黨新北市黨部的新春團拜上，黨主席鄭麗文一席「如果國民黨有更多劉和然，很多地方不會分裂」的發言，聽來慷慨激昂，卻也暴露出鄭麗文的最大盲點—把結構性的問題，簡化為對個人品格的期待。政治從來不是道德勸說可以解決的工程，而是制度、權力與現實條件交織的結果。與其空談「多一些誰」，不如正視：為何只有新北做得到整合？又為何其他縣市做不到？答案，其實並不複雜。首先，新北的整合，關鍵在於侯友宜的政治基礎與治理績效。根據美麗島電子報民調顯示，侯友宜執政七年多來，整體滿意度達68.7%，這不是短期操作，而是穩定累積的政治資本。當一位市長擁有如此高的民意基礎，他在黨內的協調，自然具備正當性與壓倒性的說服力。換言之，新北的整合不是「被期待出來的」，而是「被實力支撐出來的」。反觀其他縣市，無論是台中或新竹，黨內競逐者之間缺乏一個具備一錘定音的領導者。當中央又無力或無意介入時，競爭自然走向對立甚至內耗。這不是「少了劉和然」，而是少了一個能讓各方心服口服的權威核心。第二個關鍵，是劉和然與李四川之間的關係。兩人不只是黨內同志，更是長期共事的老同事、老長官，彼此熟識、互信基礎深厚。這樣的條件，使得「退讓」不會被解讀為「失敗」，而是團隊內部的角色調整。劉和然的表態支持，固然展現風度，但更重要的是，他知道支持誰，對整體戰局最有利。這種建立在長期互動與默契上的合作關係，是政治現實中的稀缺資源，不是靠喊口號就能複製。鄭麗文若真要推廣「劉和然模式」，應該問的是：黨內是否有制度去培養這樣的信任關係？還是長期放任派系競逐，直到初選才倉促要求「團結」？第三，新北的整合過程，並非單一個人的決定，而是整個市府團隊的高度共識。從侯友宜的公開支持，到劉和然的即時表態，再到地方黨部的迅速跟進，這是一個完整的政治運作鏈條。換言之，新北的成功，是「團隊政治」的成果，而非單點英雄主義。反觀其他縣市，問題恰恰出在缺乏這樣的共識機制。當地方政治人物各自盤算、中央黨部又不願背負協調成本，最終就只能讓初選變成消耗戰。鄭麗文作為黨主席，卻將責任轉嫁為「如果多幾個劉和然」，這種說法，不僅無助於解決問題，甚至忽視了中央黨務系統應負的責任。更值得注意的是，鄭麗文在致詞中多次強調「感恩」、「團結」與「典範」，這些語言在政治上固然重要，但若缺乏配套行動，就容易淪為空泛的道德訴求。當台中市提名之爭中，江啟臣與楊瓊瓔對初選時程爭執不下；當新竹縣由徐欣瑩與陳見賢隔空交火，中央若只是「期待大家像劉和然」，無異於在風暴中高喊冷靜，卻不提供避風港。說穿了，新北之所以能成為「模範劇本」，並不是因為國民黨突然變得更團結，而是因為這裡具備三個其他地方不具備的條件：一個高滿意度且具權威的市長、一組彼此信任的接班組合，以及一個能快速形成共識的團隊結構。這三點，缺一不可。因此，與其把新北經驗浪漫化為「運動家精神」，不如誠實面對：這是一套難以複製的政治條件組合。若中央黨部不願正視制度問題，不願在提名機制、協調程序上進行改革，那麼再多的「期待」，也只是對現實的逃避。政治領導的價值，不在於說出多漂亮的話，而在於能否建立一套讓「團結可以被實現」的制度。鄭麗文此番發言，某種程度上反映了國民黨長期以來的思維慣性「寄望個人，而非制度。」然而，2026與2028的挑戰，已經不容許這樣的鬆散與僥倖。新北的案例已經清楚告訴國民黨：整合不是奇蹟，而是條件；不是期待，而是工程。鄭麗文與其期待，不如發憤。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com