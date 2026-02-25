我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉樸（左）與陳大天去年登記結婚，直言今年仍忙於工作，「婚禮應該沒辦法，場地也訂不太到，可能明年或後年吧」。（圖／記者葉政勳攝影）

藝人陳大天與劉樸今年元旦於社群IG上宣布結婚，首度以人妻身分過年的她，今（25）日出席伊林娛樂開工活動，透露兩家子一起過年，相處起來蠻融洽的。而老公陳大天因陷入閃兵風波失業，劉樸坦言他現在轉戰幕後，會幫她寫業配腳本、拍影片，今日擔任主持人的手卡也是陳大天做的。劉樸說，陳大天現在也沒閒著，除了擔任賢內助，還會幫爸爸賣菜脯，銷量相當不錯，2天就賣出5、600罐。陳大天事業受到風波影響，劉樸成為家裡的經濟支柱，透露對方心情還ok，有很多事可以做，現在更成為她的賢內助，不僅無酬幫忙剪業配影片、寫腳本，還會傳授她主持技巧，直呼：「我現在是他的徒弟。」劉樸也透露自己現在努力賺錢，身為一家人不會互相計較。除了幫忙劉樸，陳大天平時還會幫爸爸賣菜脯、幫忙送貨，銷量相當不錯，透露兩個月就賣了5、600罐，劉樸也不忘推銷，直呼：「真材實料，好好吃！」言語中充滿甜蜜。劉樸與陳大天去年登記結婚，並在元旦宣布喜訊，新婚的她看起來氣色非常好，被問到婚禮進度，她直言今年仍忙於工作，「婚禮應該沒辦法，場地也訂不太到，可能明年或後年吧」，笑說先前參加Lulu和漢典的婚禮，覺得要準備很不容易，先努力工作存錢，至於生子計畫也還要緩緩。劉樸、陳大天大年初六在「搖滾宮主」賴銘偉的廣澤宮完成合婚敬拜儀式，透露自己先前沒聽過合婚，在擲杯的時候因為忘記阿公阿嬤的名字，導致一直是「擲杯」，直到想起名字才終於擲到聖杯，順利完成合婚儀式。